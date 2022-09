Charu Asopa et Rajeev Sen partagent des photos de leur “date de cinéma”, Sushmita Sen réagit

Le couple dont on parle beaucoup, Charu Asopa et Rajeev Sen, fait la une des journaux depuis qu’ils ont décidé de “garder leur mariage” après avoir révélé qu’ils envisageaient de divorcer en raison des moments difficiles de leur relation. Le samedi 17 septembre, Rajeev et Charu ont tous deux profité d’un “rendez-vous cinéma” ensemble et ont partagé des photos de la même chose sur leur compte Instagram.

L’ancienne Miss Univers et actrice Sushmita Sen, qui est la sœur de Rajeev Sen, aurait abandonné son propre frère Rajeev sur Instagram, mais elle suit toujours Charu sur la plateforme de médias sociaux. Elle a aimé les photos postées par l’actrice d’Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo mais n’a pas réagi aux photos partagées par Rajeev.





Le 1er septembre, Charu et Rajeev ont écrit une longue note sur leur compte Instagram mettant fin à toutes les spéculations concernant leur mariage. Leur note disait: “Les mariages sont faits au paradis mais c’est à nous de le faire fonctionner. Oui, nous sommes allés de l’avant et avons annoncé que nous mettions fin à notre mariage et nous avons réalisé que nous avions atteint l’impasse et rien au-delà.”

“Le divorce était une option que nous envisagions et nous ne le nierons pas. Heureux d’annoncer que nous avons décidé de garder notre mariage pour de bon, nous avons tous les deux la chance d’avoir une belle fille Ziana et nous souhaitons lui donner le meilleur en tant que parents . Son éducation et son bonheur sont notre priorité numéro un. Nous tenons à remercier tous nos fans de toujours nous soutenir en tant que couple et de ne jamais nous abandonner. Merci à tous d’avoir béni Ziana avec tant d’amour. Charu & Rajeev”, ont-ils signé off avec la publication d’une photo heureuse d’eux trois.

À l’époque aussi, l’actrice d’Aarya avait réagi aux photos partagées par Charu et avait écrit : “Je suis tellement heureuse pour vous trois !!! Dugga Dugga Shona !!!” dans la section des commentaires.