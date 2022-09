Charu Asopa et Rajeev Sen ont renoncé à la décision de divorce de rester ensemble pour le « bien » ; l’actrice’ dit : ‘Nous avons tous les deux la chance d’avoir une belle fille’

Bonne nouvelle pour tous les fans de Charu Asopa et Rajeev Sen. Le couple ne va pas divorcer. Il semble qu’ils aient mis de côté tous les problèmes pour se concentrer sur la construction d’une vie de famille heureuse pour Ziana. Cette annonce a été faite un jour après Ganesh Chaturthi. C’est en effet une nouvelle réjouissante. Depuis que la nouvelle de la séparation a fait surface, les fans se sont beaucoup inquiétés pour leur petite fille, Ziana. Elle n’a même plus un an maintenant. Le couple a célébré Ganpati ensemble dans leur maison de Goregaon avec les grands-parents de Ziana, Shubra et Subheer Sen. Il a été dit qu’ils avaient également été approchés pour Bigg Boss 16.

Charu Asopa a écrit dans sa note Instagram : “Le divorce était une option que nous envisagions et nous ne le nierons pas… Heureux d’annoncer que nous avons décidé de garder notre mariage pour de bon. Nous avons tous les deux la chance d’avoir une belle fille, Ziana, et nous souhaitons lui donner le meilleur en tant que parents. Son éducation et son bonheur sont notre priorité numéro un. Ils ont également remercié les fans qui leur ont constamment conseillé de penser à Ziana et de la prioriser par rapport à eux-mêmes. Mais certains fans les ont suivis en disant qu’ils avaient fait une blague sur les relations.

Charu Asopa avait déclaré qu’elle ne souhaitait pas avoir une relation toxique avec Rajeev Sen. L’actrice a également quitté son domicile pour vivre avec son frère et sa belle-sœur. Mais Ziana est très aimée par la famille Sen en tant que plus jeune petit-enfant. C’est une bonne chose de voir qu’ils donnent une chance de plus à celle-ci. Les fabricants de Bigg Boss 16 les ont approchés tous les deux pour participer à l’émission. Dernièrement, Rajeev Sen est également revenu au mannequinat avec son entreprise. Rajeev Sen avait allégué qu’il avait été tenu dans l’ignorance de son premier mariage au Rajasthan, ce que Charu Asopa a vivement nié.