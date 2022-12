Charu Asopa est nerveuse à l'idée de quitter Ziana et d'aller travailler ; partage les luttes des auditions, 'La première chose qu'ils disent est...'

Charu Asopa est en train de divorcer de Rajeev Sen. Les deux ont une petite fille, Ziana qui vient d’avoir un an. Charu a pris soin de Ziana après sa séparation d’avec son mari. L’actrice a été absente de la télévision pendant un certain temps. Elle a maintenant un projet en sac et est ravie de se remettre au travail. Cependant, Charu Asopa est également un peu nerveuse à l’idée de laisser sa fille à la maison et d’aller travailler. Charu a également partagé ses difficultés à se remettre sur pied et à chercher du travail dans sa dernière interview.

Charu Asopa partage son enthousiasme pour reprendre le travail

Charu Asopa et sa séparation d’avec Rajeev Sen ont fait parler de lui dans toute la ville et partout dans Entertainment News. L’actrice prend maintenant des mesures vers sa carrière. elle a enfin décroché un projet, une émission de télévision et est prête et impatiente d’être sur le plateau. Depuis qu’elle revient à la télévision après un certain temps, Charu est ravie de retourner au travail.

Consultez les messages de Charu Asopa avec Ziana ici :

Charu Asopa sur le fait de quitter Ziana et d’aller travailler

Cela dit, étant mère d’une jeune fille, Charu Asopa est toujours nerveuse. L’actrice partage que ce sera la première fois qu’elle sera absente pour le travail et que Ziana sera à la maison. “Je sais que je me suis occupé de tout et que j’ai tout géré, mais il y a toujours de la nervosité dans mon esprit”, a-t-elle déclaré à ETimes.

Charu Asopa sur les difficultés lors des auditions

Charu Asopa a révélé avoir commencé à auditionner pour des rôles de travail. L’actrice a révélé comment les gens parlaient de sa prise de poids. L’actrice se souvient que les personnes âgées avec qui elle travaillait avant le lui faisaient remarquer. “Comme tout le monde le sait, j’étais très mince et maintenant, quand ils me voient, la première chose qu’ils disent est” oh, tu as pris du poids “, ajoute-t-elle. Eh bien, Charu s’est ensuite mise à faire de l’exercice et à être en bonne santé. Elle reçoit maintenant des compliments des gens.