Charter Spectrum et Warner Bros. Discovery concluent un accord de distribution avec Max gratuit

Warner Bros. Discovery et Charter Communications ont conclu jeudi un nouvel accord de distribution, consolidant une source de revenus clé pour la société de médias en difficulté dirigée par David Zaslav.

Le nouveau pacte intervient un an avant l’expiration du contrat précédent. Le patron de Warner Bros. Discovery était motivé par la volonté de prouver que son entreprise et sa chaîne câblée TNT s’en sortiraient bien malgré les défaites face à la National Basketball Association. Les actions de Warner Bros. Discovery ont chuté en mai lorsque les investisseurs ont reconnu que l’accord de diffusion de la NBA était devenu trop riche pour l’entreprise qui a donné la priorité au remboursement de sa dette.

Warner Bros. Discovery a intenté un procès contre la NBA pour la perte de ses droits de diffusion télévisée. La société a également subi une dépréciation de 9 milliards de dollars sur la valeur de ses chaînes câblées, dont TNT.

L’accord avec Charter démontre néanmoins que Warner Bros. Discovery a conservé sa position sur le marché. Il donne également à Charter un avantage pour promouvoir le service de streaming de Warner Bros. Discovery, Max, auprès de ses clients Spectrum.

L’action de Warner Bros. Discovery a augmenté de 7% à 7,42 $ l’action dans les échanges de la mi-journée.

Les deux sociétés étaient également désireuses de parvenir à un accord rapide, dans un contexte de nouvelles turbulences dans le secteur de la télévision payante. Les chaînes de Walt Disney Co., dont ESPN et ABC, ont été retirées des chaînes de télévision par satellite DirecTV et U-Verse dans le cadre de négociations conflictuelles sur un nouveau contrat.

Cette coupure dure depuis maintenant 12 jours. DirecTV a cherché à obtenir une certaine flexibilité pour proposer à ses clients des bouquets de chaînes plus restreints sans avoir à payer de lourdes pénalités à Disney pour ne pas avoir atteint les seuils de « pénétration minimum » de l’entreprise.

Selon des sources proches du dossier, Charter a accepté de payer des tarifs plus élevés pour les chaînes de Warner Bros. Discovery. Son portefeuille comprend CNN, HGTV, TBS, Food Network, Animal Planet et TLC.

Cependant, Charter ne paiera pas de tarifs plus élevés pour TNT, qui est déjà une chaîne plus chère en raison de ses droits sportifs, notamment sur la NBA et le hockey professionnel. (TNT a les droits sur la NBA pour une saison supplémentaire.)

Zaslav a déclaré sa victoire lors d’une conférence d’investisseurs organisée par Goldman Sachs. « Nous avons maintenu le prix de TNT », a-t-il déclaré. « Aucune chaîne n’a été abandonnée. »

Il a ajouté : « Dans l’ensemble, c’est une excellente affaire pour Charter et c’est une excellente affaire pour nous. »

David Zaslav, directeur général de Warner Bros. Discovery. (Evan Agostini/Invision/AP)

Le fournisseur de télévision par câble et de haut débit de Stamford, dans le Connecticut, a également remporté quelques victoires.

Depuis l’année dernière, Charter s’efforce de s’assurer qu’elle ne conclut pas de contrats obligeant les clients à payer deux fois pour le même contenu. Un conflit sur cette question a conduit à une coupure de près de 12 jours des chaînes de Walt Disney Co. pour les clients de Spectrum en septembre 2023.

Depuis lors, Charter a structuré des accords de distribution avec Disney, AMC Networks et maintenant Warner Bros. Discovery qui permettent aux abonnés de Spectrum de regarder la programmation de ces sociétés sur l’application de streaming associée sans payer de supplément.

Charter a proposé à ses abonnés vidéo les chaînes linéaires HBO (avec la possibilité d’ajouter l’application de streaming Max) pour environ 15 $ par mois, la majeure partie de cet argent allant à Warner Bros. Discovery.

Grâce à ce nouvel accord, les abonnés de Spectrum pourront se passer des frais HBO en optant pour la version payante de Max, qui inclut les programmes HBO. Le service de streaming Discovery+ sera également proposé aux abonnés de Spectrum sans frais supplémentaires.

Charter a déclaré dans le communiqué que le nouvel accord avec Warner Bros. Discovery permet à Spectrum d’offrir 60 $ par mois de produits de services de streaming à ses clients sans frais supplémentaires.

« L’inclusion de la version financée par la publicité de Max et Discovery+ dans nos forfaits les plus populaires sans frais supplémentaires garantit que nous offrons la plus grande valeur à nos clients », a déclaré Chris Winfrey, directeur général de Charter, dans un communiqué.

Charter contribuera également à la commercialisation des services de streaming en échange d’une partie des revenus générés par les inscriptions des clients.