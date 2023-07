Charter offrira une option de télévision par câble sport lite moins chère

Un changement s’annonce Communications de la Charte ‘ forfaits de télévision par câble — en particulier pour les réseaux sportifs.

L’entreprise de câblodistribution et de haut débit a dit lundi qu’il prévoit de commencer à proposer un nouveau système de bouquets de câbles à deux niveaux qui permettra aux clients de sélectionner une option de télévision sportive moins chère sans chaînes sportives régionales.

Cette décision cruciale intervient alors que l’industrie est confrontée à un nombre croissant de personnes qui choisissent de couper le câble au profit des services de streaming. Cela a pesé lourdement sur les chaînes sportives et a touché les réseaux sportifs régionaux, qui ont longtemps fourni des frais lucratifs aux ligues et aux équipes, particulièrement durement.

Diamond Sports Group, propriétaire du plus grand portefeuille de réseaux sportifs régionaux, a déposé une demande de mise en faillite plus tôt cette année. D’autres réseaux ont lancé des options de streaming direct au consommateur à des prix qui ne bouleverseront pas le modèle de télévision payante lucratif de longue date. Mais ils sont souvent considérés comme coûteux pour les consommateurs et pourraient décourager les clients potentiels du streaming.

Charter, qui possède ses propres réseaux sportifs régionaux, cherche à changer la formule. À partir du troisième trimestre, la société a annoncé que son activité de télévision par câble de marque Spectrum serait relancée sous la forme de deux nouveaux services.

Spectrum Select Plus inclura la gamme complète de programmes sportifs et de réseaux sportifs régionaux du fournisseur, tandis que Spectrum Select Signature exclura certaines émissions sportives à un tarif réduit.

Les deux options seront lancées marché par marché dans la majorité de l’empreinte américaine de Charter.

Les clients qui choisissent l’option avec certaines émissions sportives recevront gratuitement des applications de streaming directement destinées aux consommateurs pour les réseaux sportifs locaux de leur région. Charter sera également en mesure de commercialiser et de vendre ces applications de réseaux sportifs régionaux à ses clients uniquement haut débit. Les principaux réseaux comme ESPN et FS1 seront toujours disponibles sur Spectrum Select Signature.

« Ce nouveau modèle ouvre la voie à une approche plus flexible du modèle d’emballage obsolète pour le sport, et il met l’accent là où il devrait être, sur le client », a déclaré Tom Montemagno, vice-président exécutif de l’acquisition de la programmation chez Charter, dans un communiqué. libérer.

La société a noté que, historiquement, les accords des réseaux sportifs obligeaient les distributeurs à payer les droits sur le contenu et à mettre leur programmation à la disposition d’une grande majorité d’abonnés – généralement plus de 80 %. C’est le cas même si beaucoup de ces clients n’activent jamais la chaîne.

Les factures de télévision payante décomposent généralement le coût des frais de réseau sportif régional. Les réseaux sportifs nationaux, tels que Disney ‘s ESPN, sont connus pour être parmi les plus chers à transporter pour les distributeurs de télévision payante tels que Charter et DirecTV.

Charter a noté que le nouveau système à deux niveaux donne toujours aux fans de sport ce qu’ils veulent tout en offrant aux téléspectateurs non sportifs une option plus abordable. La société a également déclaré que le modèle prend en charge les réseaux sportifs qui recherchent des options de streaming.

À la fois distributeur et propriétaire, Charter est exposé aux problématiques auxquelles sont confrontés les réseaux sportifs. La société a hérité de deux réseaux sportifs régionaux – Spectrum SportsNet et SportsNet LA, qui diffusent les jeux Dodges et Lakers – lorsqu’elle a acquis Time Warner Cable en 2016. Charter prévoit également de lancer une alternative de streaming pour ces chaînes.

De plus, Charter et DirecTV ont annoncé lundi un nouvel accord de distribution pour ces réseaux sportifs régionaux.

Dans le cadre de l’accord, Charter a accepté un « seuil de pénétration considérablement inférieur », ce qui permettra à DirecTV de « mieux cibler ses abonnés qui souhaitent la programmation des Lakers et des Dodgers ». Cela permettra également à DirecTV de proposer des options moins chères et plus flexibles aux clients qui ne sont pas intéressés par le sport.

Le dirigeant de Spectrum Networks, Dan Finnerty, a déclaré dans un communiqué de presse plus tôt lundi que même si les habitudes d’écoute changent, la programmation sportive de la saison régulière est toujours populaire.

« Cela dit, étant donné que ces clients représentent un pourcentage relativement faible de la base globale d’abonnés à la vidéo et compte tenu de l’augmentation marquée des choix directs aux consommateurs, le modèle des RSN doit évoluer pour refléter les réalités du marché actuel », a déclaré Finnerty, vice-président senior et directeur général de Spectrum Networks. « Avec cet accord, nous franchissons une étape pour changer le modèle commercial afin que les clients aient plus de contrôle. »

Correction : Cette histoire a été mise à jour pour refléter que le niveau Spectrum Select Signature de Charter offrira toujours certains réseaux sportifs.