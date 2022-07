Charte non violée en refusant une greffe à un patient qui a refusé le vaccin COVID-19, selon les règles du tribunal

Clarification : Une version précédente de cette histoire comprenait des détails plus spécifiques concernant l’état de santé d’Annette Lewis. Ces informations ont depuis été supprimées en raison d’une interdiction de publication ordonnée par le tribunal.

Il n’est pas inconstitutionnel de refuser une greffe d’organe à une femme qui refuse de se faire vacciner contre la COVID-19, a statué un juge d’Edmonton.

Annette Lewis est allée en cour pour conserver sa place sur la liste d’attente d’un programme de transplantation basé à Edmonton après que les médecins lui ont dit qu’elle ne serait pas éligible car elle n’est pas immunisée contre le COVID-19.

Dans une décision déposée mardi, le juge de la Cour du Banc de la Reine, Paul Belzil, a rejeté l’argument de Lewis selon lequel ses droits garantis par la Charte avaient été violés.

Il a statué que la Charte ne s’appliquait pas aux décisions de traitement clinique et, en particulier, ne s’appliquait pas aux médecins établissant des critères pour la transplantation d’organes. Il existe une interdiction de publication sur l’identification de l’organe spécifique.

Lewis a reçu un diagnostic en 2018 d’une maladie chronique et progressive incurable.

Les médecins lui ont dit qu’une greffe était son seul espoir de survie. Après des tests approfondis, Lewis a été jugé en assez bonne santé pour se qualifier pour une greffe, selon les détails de la décision de Belzil.

À partir de 2020, on lui a conseillé de se faire vacciner, y compris des vaccins pour enfants, car ses antécédents de vaccination n’ont pas pu être localisés. Elle a accepté et a obtenu tous les vaccins.

Mais en mars 2021, lorsqu’on lui a dit qu’elle avait besoin d’un vaccin COVID-19 pour recevoir la greffe, elle a refusé.

“Prendre ce vaccin offense ma conscience”, a écrit Lewis dans un affidavit déposé auprès du tribunal.

“Je devrais avoir le choix de ce qui entre dans mon corps et un traitement salvateur ne peut pas m’être refusé parce que j’ai choisi de ne pas suivre un traitement expérimental pour une maladie – COVID-19 – que je n’ai pas et que je pourrais jamais eu.”

Rareté des donneurs, risque de facteurs COVID-19

En réponse, les services de santé de l’Alberta et les médecins et l’hôpital impliqués dans le cas de Lewis ont déposé des preuves sur le fonctionnement du programme de transplantation, la manière dont les patients sont choisis, les risques d’infection au COVID-19 pour un receveur de greffe et la preuve que les vaccins contre le COVID-19 sont sûrs et efficace.

Les noms des médecins et de l’hôpital ont été supprimés de la décision de Belzil. Le programme de transplantation en question offre des services aux patients de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’est de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et de certaines parties du Nunavut.

Les décisions d’ajouter un patient à la liste de transplantation sont prises par un comité d’experts médicaux qui tiennent compte de la gravité des besoins du receveur et de sa probabilité de survie.

Le tribunal a appris qu’en raison de la rareté de ces donneurs d’organes, une personne sur cinq inscrite sur la liste d’attente d’Edmonton décède avant de recevoir une greffe.

Un patient peut être rejeté si la greffe augmente de manière inacceptable le risque de décès du patient sans une chance significative d’améliorer la qualité et la durée de vie.

Une fois que le vaccin COVID-19 est devenu disponible, les spécialistes du programme de transplantation ont déterminé qu’il était dans le meilleur intérêt des candidats pré-transplantation d’être vaccinés en raison du risque important que COVID-19 présente pour les receveurs de greffe hautement immunodéprimés.

Le tribunal a appris qu’au cours de la quatrième vague de la pandémie entre septembre et novembre 2021, près de 40 % des greffés similaires à Edmonton qui ont été infectés par la COVID-19 ont fini par mourir.

Dans ses motifs de décision, Belzil a convenu qu’il était “incontestable” que Lewis soit le seul décideur de ce qui se passe dans son corps et qu’elle a droit à ses croyances sur les vaccins.

“Je n’accepte cependant pas que ses convictions et son désir de protéger son intégrité physique lui permettent d’avoir une incidence sur les droits des autres patients ou sur l’intégrité de la [transplant program] généralement », a déclaré le juge. « Personne n’a le droit de recevoir [organ] greffes et personne n’est obligé de subir une chirurgie de transplantation.”

Belzil a également constaté que si la demande de Lewis était acceptée, cela aurait des implications négatives importantes sur la politique publique, serait injuste envers les autres patients et perturberait le programme de transplantation.

“La proposition selon laquelle les médecins traitants exerçant un jugement clinique seraient soumis à la Charte entraînerait un chaos médical avec des patients demandant un contrôle judiciaire sans fin des décisions de traitement clinique”, a déclaré Belzil.