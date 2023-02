Chars très médiatisés pour l’Ukraine en pénurie – WSJ – RT World News

Les membres européens de l’OTAN “traînent les pieds” sur l’envoi de Léopards à Kiev, selon le média

Les membres de l’OTAN ont développé « appréhensions soudaines » sur l’envoi de chars en Ukraine parce qu’ils ne semblent pas en avoir à revendre, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. La Finlande, qui a fait pression sur l’Allemagne pour qu’elle approuve les exportations de chars Leopard 2, ne pourra peut-être envoyer “quelques” d’elle-même – et très probablement pas avant qu’elle ne rejoigne officiellement le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Cela a laissé Berlin comme le seul fournisseur majeur de chars à Kiev, ce que le chancelier Olaf Scholz avait tenu à éviter, a noté le Journal.

Il y a plus de 2 000 chars Leopard 2 dans les stocks de diverses armées européennes de l’OTAN, mais seules Berlin et Varsovie se sont engagées à en envoyer. L’Allemagne et la Pologne ont promis environ 14 chacun. Varsovie lancera également 60 de ses T-72 modifiés, tandis que Berlin achète près de 190 Leopard 1 déclassés pour les remettre à neuf, dont certains devront peut-être être cannibalisés pour les pièces.

Dans une interview en décembre, le général en chef de l’Ukraine a demandé 300 chars tout de suite. Le Canada a promis quatre chars, tandis que le Portugal veut en envoyer trois.

“Le fait qu’il y ait si peu de chars de combat opérationnels et qu’ils soient si incompatibles les uns avec les autres doit être considéré comme un signal d’alarme en Europe”, Nico Lange, un ancien responsable de la défense allemande qui est maintenant chercheur principal à la Conférence de Munich sur la sécurité, a déclaré au Journal.















Les Pays-Bas et le Danemark n’enverront aucun de leurs chars, mais ont accepté d’aider l’Allemagne à financer l’achat et la rénovation d’environ 100 anciens modèles Leopard 1, qui ont été retirés il y a 20 ans et sont actuellement dans divers états de délabrement.

Le Danemark ne possède que 44 Léopards et les Néerlandais en exploitent 18 qui sont loués à l’Allemagne, a noté Minna Alander de l’Institut finlandais des affaires internationales. La Finlande fait face à une situation différente “limitation” en raison de son propre besoin de protéger la longue frontière du pays avec la Russie, a-t-elle ajouté.

La Finlande sera “fait partie de la coopération Leopard 2 d’une certaine manière,” a déclaré un haut responsable anonyme au Journal, mais a refusé de donner des détails. Helsinki a “signalé” ce serait “le plus probable” éviter les livraisons de chars jusqu’à ce qu’il rejoigne officiellement l’OTAN, selon un haut responsable du bloc, également anonyme. Même dans ce cas, il ne pourra peut-être épargner que quelques-uns de ses 240 chars opérationnels.

Le Royaume-Uni a promis 14 de ses chars Challenger 2, affirmant qu’ils devraient être livrés d’ici la fin mars. Les États-Unis ont également promis 31 chars Abrams, mais les acheminer vers l’Ukraine pourrait prendre jusqu’à deux ans. Le président ukrainien Vladimir Zelensky est déjà passé à autre chose, exigeant des avions de chasse lors de son voyage à Londres, Paris et Bruxelles.

Les États-Unis et leurs alliés ont dépensé plus de 120 milliards de dollars pour soutenir le gouvernement de Kiev au cours de l’année écoulée, tout en insistant sur le fait qu’ils ne sont pas parties au conflit. Moscou les a avertis que fournir des armes à l’Ukraine ne faisait que prolonger les combats et risquait une confrontation directe.