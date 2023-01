Chars et ours en peluche : des enfants ukrainiens peignent la guerre

Parmi les pièces emballées dans deux valises et transportées par avion à Chicago, il y avait des peintures au doigt par des tout-petits et des dessins complexes par des étudiants en art adolescents. Ils remplissent désormais une galerie de l’Institut ukrainien d’art moderne, fondé en 1971 et qui possède une collection permanente d’œuvres d’Alexander Archipenko, Jules Olitski et Patrick Caulfield.