Chars en Ukraine : l’Allemagne ne sera pas une « partie » à la guerre, déclare l’ambassadeur

L’ambassadeur d’Allemagne au Canada a déclaré que l’OTAN ne deviendrait pas “une partie au conflit” en Ukraine, bien que plusieurs pays aient annoncé qu’ils répondraient aux demandes de chars du président Volodymyr Zelenskyy, ce qui pourrait augmenter le risque d’escalade russe.

Sabine Sparwasser a déclaré que c’était une “véritable priorité” pour l’Allemagne de soutenir l’Ukraine, mais qu’il était important d’être en “coordination” avec les autres pays alliés.

« Il y a une ligne claire pour l’Allemagne », a-t-elle déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, lors d’une entrevue diffusée dimanche. “Nous ne voulons pas être une partie au conflit.”

“Nous voulons soutenir, nous voulons faire tout ce que nous pouvons, mais nous, et l’OTAN, ne voulons pas être une partie à la guerre”, a-t-elle également déclaré. “C’est, je pense, la ligne que nous essayons de suivre.”

La ministre de la Défense, Anita Anand, a annoncé cette semaine que le Canada enverrait quatre chars de combat Leopard 2 – avec la possibilité d’en envoyer d’autres à l’avenir – en Ukraine, ainsi que des membres des Forces armées canadiennes pour former les soldats ukrainiens à leur utilisation.

Le Canada avait d’abord besoin de l’autorisation de Berlin pour réexporter l’un de ses 82 chars Leopard 2 de fabrication allemande vers l’Ukraine. Après une réunion de 50 dirigeants de la défense en Allemagne au début du mois, il n’était pas clair si l’Allemagne donnerait le feu vert.

Mais à la suite de ce que le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié de « consultations intensives », l’Allemagne a annoncé le 25 janvier qu’elle enverrait des chars en Ukraine, et le lendemain, le Canada a emboîté le pas. Il rejoint maintenant plusieurs autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Pologne, qui envoient plusieurs dizaines de chars en Ukraine.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré cette semaine que les chars permettraient à l’Ukraine de “renforcer considérablement ses capacités de combat”.

“Cela démontre également l’unité et la détermination des alliés de l’OTAN en tant que partenaires à fournir un soutien à l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Sparwasser a déclaré que l’Allemagne “suivait sur cette ligne fine” en évitant les étapes qui pourraient provoquer une escalade de la part de la Russie, tout en soutenant l’Ukraine et en restant elle-même en dehors de la guerre.

“Je pense qu’il est très important de voir que l’Allemagne est très déterminée et a une réelle priorité à soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté et la souveraineté”, a déclaré Sparwasser. “Mais nous accordons également une grande priorité à y aller avec nos amis et alliés.”

Sparwasser a déclaré que malgré les avertissements de la Russie selon lesquels l’envoi de chars en Ukraine entraînerait une escalade, l’Allemagne respecte le droit international – en particulier l’article 51 de la Charte des Nations Unies – pour fournir un soutien à l’Ukraine.

“L’Ukraine est attaquée a le droit de se défendre, et d’autres nations peuvent venir et fournir à l’Ukraine les moyens de se défendre”, a déclaré Sparwasser. “Donc, en termes de droit international, il s’agit d’un cas très clair.”

Elle a ajouté qu’étant donné que “la Russie ne respecte pas le droit international”, c’est un moyen de dissuasion plus efficace pour la Russie, avant une offensive prévue au printemps, de voir plusieurs pays se rassembler pour soutenir l’Ukraine.



Avec des fichiers de l’Associated Press