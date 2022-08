Charron, Deguchi et McIntosh montent sur le podium pour le Canada aux Jeux du Commonwealth

Les Canadiens continuent d’accumuler des médailles aux Jeux du Commonwealth.

Trois Canadiens ont remporté l’or lundi, dans le cadre d’une performance de 13 médailles. Maude Charron, de Sainte-Luce, au Québec, a remporté l’épreuve féminine d’haltérophilie de 64 kilogrammes pour établir un record des Jeux du Commonwealth.

La judoka Christa Deguchi a remporté l’épreuve féminine de 57 kilogrammes et la nageuse Summer McIntosh, de Toronto, est montée sur le podium du 200 mètres QNI féminin.

Charron a soulevé 101 kilogrammes à l’arraché, puis 130 à l’épaulé-jeté. Le joueur de 29 ans était en tête du classement dans chaque section, terminant 15 kilogrammes devant le deuxième meilleur score global.

Charron a déclaré qu’elle ressentait beaucoup de pression pour se produire aux Jeux du Commonwealth après avoir remporté l’or dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et dans la catégorie des 63 kilogrammes aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast en 2018.

“J’essaie de séparer ma pression de la pression que les gens mettent sur moi”, a-t-elle déclaré. « ‘J’essaie juste de mettre ce que j’ai fait dans le passé derrière moi et de chercher ce que je dois faire dans mon propre travail.

“J’ai trois snaps à faire, trois clean and jerks à faire, et c’est tout ce sur quoi je dois me concentrer.”

L’Australienne Sarah Cochrane a remporté l’argent derrière Charron avec un poids total de 216 kilogrammes et Islamiyat Yusuf du Nigeria a terminé troisième avec 212.

Charron n’était pas le seul haltérophile canadien à remporter une médaille lundi, avec Alexis Ashworth, d’Oungre, en Saskatchewan, qui a remporté l’argent chez les femmes de 71 kilogrammes et Nicolas Vachon, de Saint-Hippolyte, au Québec, qui a remporté le bronze chez les hommes de 81 kilogrammes.

Deguchi, qui est né à Nagano, au Japon, mais qui représente le Canada dans la compétition internationale, a battu l’Anglaise Acelya Toprak dans leur finale, tandis que l’Écossaise Malin Wilson et Christianne Legentil, de l’Île Maurice, se sont partagé le bronze.

Kelly Deguchi, la sœur de Christa, a remporté l’argent lors d’une défaite face à l’Australienne Tinka Easton lors de la finale féminine de judo de 52 kilogrammes. Charne Griesel d’Afrique du Sud et Yasmin Javadian d’Irlande du Nord se sont partagé le bronze.

“Je pense que c’est la première fois que je monte sur un podium le même jour que ma sœur, donc c’était tellement excitant aujourd’hui”, a déclaré Christa Deguchi.

L’Australienne Kaylee McKeown a décroché la médaille d’argent derrière McIntosh, âgée de 15 ans, tandis que l’Anglaise Abbie Wood a pris la troisième place.

McIntosh a remporté la première médaille d’or du Canada aux Jeux, vendredi, au 400 QNI féminin. La jeune fille de 15 ans vient de réaliser une performance exceptionnelle plus tôt cette année aux championnats du monde aquatiques qui lui ont valu quatre médailles, dont deux d’or.

Kylie Masse, de Windsor, en Ontario, a ajouté au total de médailles du Canada lundi avec une médaille d’argent au 200 mètres dos féminin, terminant derrière McKeown et devant l’Écossaise Katie Shanahan.

Javi Acevedo, de Toronto, a remporté le bronze au 50 mètres dos masculin, se classant derrière le vainqueur Andrew Jeffcoat, de Nouvelle-Zélande, et Pieter Coetze, d’Afrique du Sud.

Quatre gymnastes sont montés sur le podium pour le Canada, à commencer par Felix Dolci, de Laval, au Québec, qui a remporté l’argent au sol masculin pour sa deuxième médaille des Jeux du Commonwealth.

Laurie Denommee, de Saint-Eustache, au Québec, a décroché l’argent au saut de cheval féminin, Jayson Rampersad, de Mississauga, en Ontario, le bronze au cheval d’arçons masculin et Chris Kaji, de Vancouver, le bronze aux anneaux masculins.

Les cyclistes ont ajouté deux médailles de bronze pour le Canada avec Maggie Coles-Lyster de Maple Ridge, C.-B., montée sur le podium au 10 kilomètres et Kelsey Mitchell de Sherwood Park, Alta., médaillée au Keirin féminin.

Le Canada est cinquième au classement des médailles avec quatre médailles d’or, huit d’argent et 14 de bronze.

Vachon a soulevé un total de 320 kilogrammes, derrière l’Anglais Chris Murray (325) et l’Australien Kyle Bruce (323).

Dolci, de Laval, au Québec, a remporté sa médaille d’argent avec un score de 14,166 points, terminant derrière le vainqueur Jake Jarman, d’Angleterre (14,666). Giarnni Regini-Moran, d’Angleterre, a remporté le bronze avec 13,966 points.

“Je me sens vraiment, vraiment fier, vraiment béni, heureux d’avoir de bons résultats pour le pays”, a déclaré Dolci. « L’argent est une très bonne réalisation. Évidemment, nous nous battons toujours pour l’or mais, je veux dire, mon ami Jake a fait une brillante performance donc il le mérite totalement.

Dolci a remporté sa première médaille des Jeux le jour de l’ouverture de la compétition lorsqu’il a aidé le Canada à terminer deuxième dans la finale par équipe masculine.

Denommee était juste derrière Georgia Godwin avec des scores identiques de 13,233 au saut, l’avantage revenant à l’Australienne en fonction de la difficulté. L’Écossaise Shannon Archer (13.083) a décroché le bronze.

Le score de 14.000 de Rampersad est venu derrière l’Anglais Joe Fraser (14.833) et l’Irlandais du Nord Rhys Mc Clenaghan (14.133).

Kaji a terminé troisième sur le podium avec 14,266 dans la finale des anneaux masculins, l’Anglaise Courtney Tulloch (14,400) remportant l’or et Sokratis Pilakouris de Cypress (14,300) l’argent.

Coles-Lyster a terminé respectivement derrière l’Anglaise Laura Kenny et la Néo-Zélandaise Michaela Drummond dans la course scratch féminine de 10 kilomètres.

Mitchell a complété le podium du Keirin, la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews remportant l’or et l’Anglaise Sophie Capewell l’argent. Il s’agissait de la quatrième médaille de Mitchell aux Jeux après avoir décroché l’argent dans trois épreuves précédentes de cyclisme sur piste.

Le Canada se verra garantir deux médailles en basketball en fauteuil roulant 3×3.

Les femmes se sont qualifiées pour la finale de mardi contre l’Australie grâce à une victoire de 12-5 en demi-finale contre l’Écosse. Elodie Tessier et Kady Dandeneau ont récolté cinq points chacune pour le Canada.

Les hommes affronteront également l’Australie pour la médaille d’or mardi après une victoire de 14-9 sur la Malaisie. Colin Higgins a récolté 11 points pour le Canada.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaJeux du CommonwealthSports