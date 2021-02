Une décennie après son passage dans The Real World, un Cameran hésitant a été approché par Whitney Sudler-Smith à propos de rejoindre une série de télé-réalité Bravo, alors intitulée Messieurs du Sud, d’être «la voix de la raison», de servir comme une sorte de Wendy aux nombreux Peter Pans de Charleston.

«Mon rôle était d’être une sorte de caisse de résonance / voix de la raison pour les gars», a-t-elle détaillé. « Je l’ai donné aux gars comme je l’ai vu, mais j’ai toujours essayé de le faire avec légèreté. Je les ai vus comme mes frères, et je pense toujours à eux de cette façon. »

Mais elle savait que ces hommes livreraient une émission à succès après sa première sortie avec Shep Rose et Craig Conover.

«Dans les cinq minutes, je savais que la série allait probablement décoller. Shep et Craig avaient tous deux ce« facteur informatique »à la télévision», a-t-elle expliqué. «Ils étaient tous les deux beaux et grands (une rareté à Charleston), avec des personnalités charismatiques et grégaires. Bien que Shep ait parlé au téléphone pendant la moitié du repas, je les ai aimés tous les deux instantanément. Ils ont également partagé le chèque et ne m’a pas fait payer, ce que j’ai trouvé super sympa. Nous avons quitté le dîner avec une attitude de Eh bien, ici ne va rien! «

Mais Cameran avait un édit qu’elle s’est fixé après que sa première expérience de tournage d’une série de télé-réalité l’a laissée très malade et épuisée à cause des voyages, de l’alcool et des longues heures: « Une règle de maximum de deux boissons qu’elle s’est imposée. »

«En fait, j’ai encouragé mes coéquipiers à faire de même, mais cela est tombé dans l’oreille d’un sourd», a-t-elle écrit, avouant qu’elle s’était enivré «environ quatre fois en six ans … je suis presque certaine que je suis tombée dans chaque scène. «