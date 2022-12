Charmant B & B sur la route 66 pour organiser une soirée cinéma des Fêtes – Shaw Local

La belle Hoffman House dans la région rurale de Fairbury, dans l’Illinois, une destination d’hébergement cachée située le long des cent premiers kilomètres de la route 66, accueillera une projection spéciale des vacances de Noël de National Lampoon, ce jeudi (15/12) à partir de 18h.

Diffusé sur un projecteur dans la bibliothèque de ce B&B historique, vous trouverez de nombreux sièges confortables dans ce cadre festif. Les invités sont encouragés à venir vêtus de leur pyjama préféré sur le thème des vacances ou en tant que leur personnage préféré du film. L’entrée à cet événement est gratuite, mais les visiteurs sont encouragés à visiter le bar à vin sur place.

Avec la capacité d’héberger jusqu’à douze personnes avec 5 chambres, 7 lits et 4,5 salles de bains, la maison Hoffman est une excellente option d’hébergement pour ceux qui voyagent sur la route mère cette saison des fêtes. Vous aurez droit à des meubles vintage surdimensionnés, à des douches carrelées à l’italienne et à une cuisine bien équipée. Le confortable et accueillant Take Five Rendezvous Wine Bar est régulièrement ouvert au public ou peut être réservé pour des groupes privés. Des événements peuvent être organisés à l’intérieur ou sur la grande pelouse si le temps le permet.

(Ryan Bachtold)

Situé à quelques kilomètres au sud de Pontiac, Illinois, prenez Alt US Rt 66 (I-55) ou Old US Rt 66 South puis East sur US Rt 24 et vous atteindrez Fairbury, Illinois, et ses 4 000 habitants.

Pour réserver une chambre dans cette superbe destination d’hébergement à l’extrémité sud des premiers cent milles, visitez la page Airbnb de Hoffman House.

Hoffman House : hébergement et événements Sisters Inn, bar à vin Take Five Rendezvous

310 South 3rd Street, Fairbury, IL

217-714-6579

https://www.thefirsthundredmiles.com/2022/12/13/charming-bb-on-route-66-to-host-a-holiday-movie-night/