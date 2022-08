Charmaine en a-t-elle fini avec “Black Ink Crew Chicago” ?

Ouf, alors c’est comme ça que nous commençons la nouvelle saison ?

“Black Ink Crew Chicago” est de RETOUR !

L’équipage 9MAG fera son retour tant attendu CE SOIR mardi 9 août à 20 h HE / PT.

Cette saison suit l’équipage alors qu’ils inaugurent une nouvelle ère de la franchise de Chicago et apprennent à naviguer dans leur paysage modifié, dans l’espoir d’atteindre des sommets de succès. Avec un équipage élargi de retour dans la maison de 9MAG, l’équipe est positionnée et prête pour le niveau suivant et s’adaptera ou vacillera sous la pression.

Nous avons un aperçu exclusif du premier épisode de ce soir de “Black Ink Crew Chicago” pour votre plus grand plaisir. Nous ne voulons pas en dévoiler trop, nous vous dirons simplement de vérifier ci-dessous :

Pour de vrai, Charmaine est notre fille ! Elle est où ?

Voici à quoi s’attendre du casting cette saison:

Ryan frappe le bouton de réinitialisation, rompant les anciens liens et apportant de nouvelles opportunités. Après des années d’amélioration de soi, il entretient l’idée de retrouver l’amour. Ryan se concentre sur l’expansion de 9MAG et l’élévation de sa marque. Cependant, dans un tournant inattendu, il est contraint de prendre une décision impensable.

Enfiler est un entrepreneur, un acteur en herbe, un bodybuilder renommé et un père de famille, qui a atteint un tout nouveau niveau de succès. Alors que le voyage vers la gloire et la fortune se poursuit, il devra travailler pour équilibrer ses entreprises commerciales chronophages et ses responsabilités familiales.

Phor vit les défis de la coparentalité en tant que nouveau père. Il pense que ses jours pour trouver le véritable amour sont devant lui et il explore ses options, tout en continuant à progresser sur la scène musicale et à exploiter de nouvelles entreprises.

Mlle Kitty tire le meilleur parti de son séjour à Chicago en poursuivant de nouveaux objectifs, avec un projet à Londres tout en doublant son apprentissage du tatouage aux États-Unis.

Après avoir remporté la victoire de l’équipe de Chi-town lors de la Tri-City Tattoo Battle, Draya envisage de quitter Chicago et est prêt à rejoindre 9MAG, sous la direction de Ryan. Toujours à la recherche d’appartenance, elle découvre qu’elle a peut-être une sœur potentielle, ce qui la conduit à trouver une famille dont elle n’a jamais entendu parler.

Prince prend ses talents de 2nd City Ink à 9MAG et travaille dur pour s’assurer que ce grand déménagement soit réussi, tout en guidant son fils et son neveu vers la bonne voie.

Le nouvel épisode de “Black Ink Crew Chicago” est diffusé ce soir, mardi 9 août à 20h HE / PT sur VH1.

Allez-vous regarder?