Alors que 2020 s’achève et que les critiques de cinéma élaborent leurs meilleures listes de fin d’année (Manohla Dargis et AO Scott sont ici), le consensus habituel commence à se former autour d’une poignée de titres largement appréciés: «First Cow», «Never Rarely Parfois toujours »,« Beanpole »,« Martin Eden », etc. Mais une grande variété d’options de visionnage à domicile en a fait une année particulièrement riche pour le cinéma indépendant, donc dans cet esprit, la sélection de joyaux cachés en streaming de ce mois se concentre uniquement sur les films de 2020 – des drames indépendants sincères aux documentaires brûlants, oui. , un thriller sur un homme et son postérieur.

Bon nombre des points de l’intrigue du drame de passage à l’âge adulte de Shannon Murphy – une adolescente en phase terminale; son premier amour avec un mauvais garçon plus âgé et troublé; sa mère qui prenait des pilules et son père mal en point – ont été faits au point de cliché, mais rarement rendus avec autant de sincérité et d’humanité. «Babyteeth» est moins une histoire que des sentiments, capturant la force écrasante d’être jeune et entiché et intrépide, ainsi que le désespoir des parents dans une situation impossible. La mise en scène de Murphy adopte une approche discrète et tranche de la vie, mettant l’accent sur l’humour sournois du scénario de Rita Kalnejais et tirant des performances chaleureuses et déchirantes d’Eliza Scanlen, Toby Wallace, Ben Mendelsohn et Essie Davis.

‘Charm City Kings’ (2020)

Diffusez-le sur HBO Max.