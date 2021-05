Charlton 3 – 1 Lincoln

Charlton entamera le dernier jour de la saison Sky Bet League One avec une chance de se qualifier pour les barrages après avoir battu les six meilleures certitudes Lincoln 3-1 à The Valley.

Le point culminant d’une première mi-temps apathique a été que l’officiel du match, Kevin Johnson, a dû faire place au quatrième officiel Carl Brook, mais les Addicks ont pris vie après l’intervalle.

Le centre ébréché d’Alex Gilbey était dirigé par Chuks Aneke pour que Jayden Stockley tire dans le toit du filet à la 47e minute.

Ryan Inniss est rentré à la maison dans le coin d’Albie Morgan au deuxième poteau après 65 minutes avant que Millar ne rattrape Aneke pour rentrer à la maison le troisième deux minutes plus tard.

Les hôtes ont gaspillé plusieurs occasions d’étendre davantage leur avance avant d’être rattrapés par la consolation à bout portant de Harry Anderson à la 89e minute, le même joueur passant près d’une seconde à la dernière minute.

Les Imps participeront malgré tout aux barrages à quatre équipes, mais Charlton peut les rejoindre s’ils enregistrent un résultat supérieur à Portsmouth et à Oxford dimanche lorsqu’ils affronteront les champions Hull.