Owen Dale a marqué deux fois pour Crewe pour porter un coup aux espoirs de barrage de Charlton lors d’un match nul 2-2 à The Valley.

L’équipe locale a pris rapidement les devants lorsque le centre d’Alex Gilbey de la gauche a été ramené à la maison sous un angle serré par Jayden Stockley.

Cependant, à partir de ce moment, Charlton a passé une grande partie du match sous la pression des visiteurs du milieu de la table et Dale est intervenu de la gauche à la 67e minute avant de placer confortablement l’égalisation au-delà du gardien Ben Amos.

Les Addicks ont repris la tête lorsqu’un corner de Jake Forster-Caskey n’a été effacé que jusqu’à Akin Famewo et il a renvoyé le ballon dans la zone de danger où Gilbey a jeté un coup d’œil de la tête à travers les jambes du gardien Will Jaaskelainen et dans le filet.

Bien que leur saison soit effectivement terminée, Crewe a continué à se battre et Dale a caché un égaliseur dramatique profondément dans les temps d’arrêt à la suite de scènes frénétiques dans la région de Charlton.

Avec des résultats ailleurs contre l’équipe de Nigel Adkins, ils sont maintenant à deux points du top six, bien qu’ils aient un match en main contre leurs rivaux.