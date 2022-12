Charlton 0 – 0 Brighton

Les lutteurs de la Ligue 1, Charlton, ont choqué Brighton pour atteindre les quarts de finale de la Coupe Carabao alors qu’ils les battaient lors d’une séance de tirs au but après un match nul et vierge à The Valley.

Lorsque le gardien d’Addicks Ashley Maynard-Brewer a sauvé le penalty de Moises Caicedo, Sam Lavelle a frappé le coup de pied gagnant alors que Charlton atteignait les huit derniers, 4-3 aux tirs au but, après un match nul et vierge.

Ce sont des moments difficiles pour les Addicks, les anciens piliers de la Premier League languissant désormais 18e de League One et ayant nommé leur cinquième manager en moins de deux ans, Dean Holden, 24 heures plus tôt.

Ils étaient presque derrière dans les cinq premières minutes lorsque Lewis Dunk a dirigé un corner de Solly March de peu.

Adam Lallana a failli ouvrir le score de façon spectaculaire lorsqu’il a récupéré le ballon carré de Tariq Lamptey, s’est retourné et a frôlé la barre transversale à 20 mètres.

Mais Charlton a également eu ses chances en première mi-temps, Jack Payne coupant à l’intérieur et décochant un tir bas directement sur Jason Steele dans le but de Brighton.

Steele est ensuite sorti pour refuser courageusement Miles Leaburn, le fils adolescent de l’ancien attaquant de Charlton Carl, qui avait été réservé pour son défi contre le gardien, avant que Dunk ne se glisse pour bloquer le tir au but de Steven Sessegnon.

Roberto De Zerbi a envoyé un autre de son contingent de la Coupe du monde, l’ailier japonais Kaoru Mitoma, au début de la seconde période dans le but de trouver une certaine urgence.

Cela a eu un effet car Maynard-Brewer a rapidement dû faire basculer la tête de Levi Colwill avant que March ne passe quelques défis dans la zone pour pousser sa finition large.

Cependant, cela restait une impasse et Steele semblait prêt à être le héros de la fusillade, sauvant George Dobson et Jes Rak-Sakyi.

Mais lorsque mars s’est enflammé et que les efforts de Caicedo ont été sauvés, Lavelle s’est mobilisée pour envoyer les outsiders.

De Zerbi s’excuse pour sa sortie

Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi :

“Je suis désolé pour le résultat et désolé pour nos fans, nous voulions gagner le match et jouer les quarts de finale.

“Je pense que nous avons joué un bon match, pas un match fantastique mais suffisant pour gagner le match.

“Nous avons fait beaucoup d’erreurs dans les cinq derniers mètres. Nous avons eu des occasions de marquer. Et aux tirs au but, vous pouvez perdre. Nous avions une balle de match avec March mais nous avons fait une autre erreur et quand vous faites une autre erreur, vous devez perdre.”

Quelle est la prochaine étape pour Charlton & Brighton ?

Charlton accueille Peterborough le lendemain de Noël en Ligue 1; coup d’envoi 15h.

Brighton se rendra à Southampton le 26 décembre pour reprendre sa campagne de Premier League; coup d’envoi 15h.