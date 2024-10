Charlottetown n’a pas l’intention d’exposer la statue de John A dans une boîte, mais certains souhaitent qu’elle soit montrée à nouveau – différemment

Trois ans après que la Ville de Charlottetown a retiré sa sculpture bien en vue de John A. Macdonald, le maire affirme qu’il n’y a pas de plan immédiat quant à quoi en faire – mais la ville est ouverte aux idées.

La statue du premier premier ministre du Canada créée par l’artiste du Colorado Mike Halterman a été retirée de son perchoir sur un banc au coin de Queen Street et Victoria Row au printemps 2021 après un an de débat public.

Il est depuis mis en caisse et stocké dans l’enceinte des bâtiments des travaux publics de la ville. Un portrait de Macdonald que la ville possédait dans sa collection est également entreposé.

« Je pense que c’était une bonne décision », a déclaré cette semaine le maire Philip Brown.

« Parce que quand vous regardez l’œuvre qui est entrée dans la statue avec l’artiste de Denver… et puis le portrait… ce sont deux œuvres d’art. Nous voulions nous assurer qu’il y avait une protection contre tout dommage ou tout dommage possible ou potentiel. « .

Pourquoi une statue controversée de John A. MacDonald se trouve toujours dans une caisse à l’Île-du-Prince-Édouard Cela fait trois ans qu’une sculpture en bronze du premier premier ministre du Canada a été retirée d’un coin important du centre-ville de Charlottetown. Nicola MacLeod de CBC est allée découvrir où il se trouve actuellement. En chemin, elle demande au maire Philip Brown et à la chef de la Première nation de Lennox Island, Darlene Bernard, ce que devrait devenir cette pièce controversée.

Le débat public autour de la statue a commencé à prendre de l’ampleur au printemps 2020, à une époque où autres villes canadiennes étaient aussi aux prises avec des monuments et le héritage du colonialisme et des pensionnats.

Macdonald, l’un des pères fondateurs du Canada à la Conférence de Charlottetown de 1864, est également largement reconnu comme l’un des principaux architectes du système des pensionnats qui a éloigné des générations d’enfants autochtones de leurs parents et de leur communauté d’origine. La Commission de vérité et réconciliation a estimé que 6 000 enfants autochtones ou plus pourraient être morts dans les pensionnats à travers le pays. Les statues à l’effigie de Macdonald ont été remises en question et, dans certains cas, renversées à l’arrivée des années 2020.

Ici, à l’Île-du-Prince-Édouard, les critiques ont réclamé le retrait de la statue pendant près d’un an, tandis que la ville a déclaré qu’elle consultait les Premières Nations, les historiens et d’autres villes pour savoir quoi en faire.

L’œuvre de John A. a été dégradée pas moins de cinq fois entre juin 2020 et juin 2021. Il y a eu un incident avec de la peinture rouge, un autre avec de la peinture jaune, le placement d’une empreinte de main rouge, un bol de chaudrée de fruits de mer jeté sur sa tête et un autre incident où il a été renversé. (Tony Davis/CBC)

Il a été vandalisé à plusieurs reprises avec de la peinture et une fois avec de la chaudrée de fruits de mer avant que le conseil ne vote finalement pour le cacher à la vue.

La statue a été rapidement retirée aux petites heures du 1er juin 2021. C’était le lendemain du jour où des manifestants avaient placé des paires de chaussures d’enfant autour de la statue en l’honneur des victimes du système des pensionnats. Quelques jours plus tôt, la nouvelle selon laquelle environ 200 lieux de sépulture potentiels avaient été identifiés dans un ancien pensionnat de la Colombie-Britannique à l’aide d’un radar à pénétration de sol (GPR) avait secoué le pays.

En le jetant dans un placard quelque part, c’est comme mettre au placard ce qui s’est passé. — Chef Darlene Bernard, Première Nation de Lennox Island

À l’époque, le conseiller. Julie McCabe a présenté la résolution de destitution et a déclaré qu’elle était désolée qu’il ait fallu une « révélation aussi horrible » pour faire changer d’avis les conseillers.

La chef de la Première nation de Lennox Island, Darlene Bernard, montrée sur une photo d’archive de 2022, n’est pas favorable à ce que la statue soit hors de vue : « Nous ne devrions pas cacher cette histoire. (Kirk Pennell/CBC)

Les conseillers avaient déjà voté en faveur du maintien de la statue en place, mais prévoyaient d’y apporter des modifications pour montrer une version plus complète de l’histoire du Canada.

Cette semaine, le maire a déclaré que cela pourrait encore se produire, même si la ville n’a pris aucune décision concernant les plans à long terme pour son œuvre d’art de John A. Macdonald.

« Nous l’avons mis en attente », a déclaré Brown. « Mais à terme, disons que le gouvernement provincial décide de créer un musée provincial d’histoire et de sciences naturelles. Je pense que cela pourrait à nouveau en faire partie, expliquant toute l’histoire. »

« Nous ne devrions pas cacher cette histoire »

Afficher à nouveau la statue avec un contexte plus complet est une idée reprise par la chef de la Première Nation de Lennox Island, Darlene Bernard.

« En le jetant dans un placard quelque part, c’est comme mettre au placard ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré à CBC News.

Le 31 mai 2021, des manifestants se sont rassemblés autour de la statue pour déposer de petites chaussures sur le sol en hommage aux victimes du système des pensionnats. Les conseillers de Charlottetown ont voté en faveur du retrait de la statue le soir même. (Jane Robertson/CBC)

« Nous ne devrions pas cacher cette histoire. Cette statue pourrait être exposée dans un musée. Elle pourrait représenter ce qu’il était, ce qu’il a fait, mais aussi les mauvaises choses doivent être là, comme la façon dont cela a affecté les Premières Nations, et je je pense que nous devrions pouvoir le regarder et le voir, [saying]: ‘C’est le gars qui a fait ça.' »

L’idée d’avoir un musée provincial à l’Île-du-Prince-Édouard circule depuis des décennies. Les gouvernements précédents ont envisagé d’en créer un, mais aucune mesure concrète n’a encore été prise.

Des responsables du ministère des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture ainsi que du PEI Museum and Heritage Foundation ont déclaré à CBC News qu’il n’y avait eu aucune conversation sur la prise de possession de la statue.

Et même si elle aimerait voir cela affiché dans son contexte, Bernard reconnaît également que certaines personnes sont très offensées par Macdonald et par toute représentation de son image en public.

« Je crois vraiment que nous devons être en dehors de la discussion, c’est sûr », a-t-elle déclaré.

Un portrait de John A. Macdonald a également été retiré de l’hôtel de ville en raison de ses liens avec les pensionnats. Le maire Philip Brown a déclaré que c’était pour « s’assurer qu’il ne soit pas endommagé ou que quelque chose ne lui arrive pas ». (Steve Bruce/CBC)

Le maire de Charlottetown est également conscient de cette tension.

« Est-ce que je regrette que nous l’ayons supprimé ? Pour la paix et le bon gouvernement, je pense que c’était le bon choix », a déclaré Brown.

« Mais au moins, nous l’avons comme… une œuvre d’art qui peut être placée ailleurs, mais qui fournit également le contexte complet de ce qui s’est passé pendant son mandat de premier ministre – et le premier premier ministre du Canada. »

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par les effets persistants des pensionnats indiens et pour celles qui sont déclenchées par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens a été créée pour fournir un soutien aux survivants des pensionnats indiens et aux autres personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.