Charlottetown expérimente des mini-forêts pour accélérer la croissance

La Ville de Charlottetown expérimente une nouvelle façon de cultiver les forêts, en utilisant des espèces indigènes et des plantations plus denses pour favoriser une croissance plus rapide.

C’est ce qu’on appelle la méthode Miyawaki, du nom de l’écologiste et botaniste japonais qui a développé l’idée des mini-forêts et comment les cultiver dans les années 1970.

La technique est maintenant utilisée dans les zones urbaines du Canada et du monde entier.

« Quand nous pensons à une forêt, nous pensons à des arbres de plus de quatre mètres de haut. Nous espérons donc que d’ici une décennie, nous en serons à ce point pour la majorité de cette superficie », a déclaré Simon Wilmot, coordonnateur du programme pour l’environnement et équipe de développement durable pour Charlottetown.

« Nous parlons de créer des forêts dans une zone urbaine ou suburbaine qui peuvent croître plus rapidement. »

Simon Wilmot, coordonnateur du programme pour l’environnement et la durabilité à Charlottetown, affirme que l’objectif est de faire croître les forêts en quelques décennies plutôt qu’en plusieurs siècles. (Shane Hennessey/CBC)

Wilmot a déclaré que la première étape consiste à amender le sol, pour simuler le type de matière organique que l’on trouverait dans une forêt mature. Cela implique d’ajouter beaucoup de compost et de paillis.

« Dans ce cas, nous avons ajouté 12 mètres cubes de copeaux de bois au site et avons vraiment essayé de nous assurer que le site était aussi sain que possible en termes de sol avant de commencer à planter », a-t-il déclaré.

Plantation à haute densité

Ce n’est pas seulement une question de sol plus riche. Les arbres de la mini-forêt sont également plantés plus près les uns des autres, à un mètre l’un de l’autre, contre trois mètres que l’on observerait dans une plantation plus traditionnelle, a expliqué Wilmot.

« Cette densité élevée a plusieurs effets différents. Premièrement, il y a la concurrence. La compétition entre les arbres les obligera à pousser de plus en plus vite », a-t-il déclaré.

« Deuxièmement, ils réduiront l’espace pour les espèces envahissantes. Dans la plupart des bassins versants urbains, nous avons des problèmes avec les espèces envahissantes, donc cela ne leur laisse vraiment aucune place. »

La compétition entre les arbres les obligera à pousser de plus en plus vite. — Simon Wilmot, Ville de Charlottetown

Wilmot a déclaré que la méthode « permet à la nature de suivre son cours avec les arbres », avec la prospérité des plus forts.

« Les arbres qui ne survivent pas ou qui meurent ne feront que nourrir le sol et fournir de la matière organique à la prochaine génération. »

Wilmot dit que la première étape consistait à amender le sol, pour simuler la matière organique que l’on trouverait dans une forêt mature, en ajoutant beaucoup de compost et de paillis. (Soumis par Emma Doucette)

Wilmot a déclaré que son équipe avait planté deux mini-forêts en juin, une plus grande dans le ruisseau Wright avec 200 arbres et arbustes indigènes et une plus petite dans le bassin versant du ruisseau Ellen.

« L’inconvénient de cette méthode est qu’elle est coûteuse. Cela coûte très cher de prendre le temps d’amender le sol », a-t-il déclaré.

« Vous travaillez donc sur une zone plus petite qui coûte plus cher au début, mais nous espérons que les avantages à long terme l’emportent sur les inefficacités à court terme dues au coût. »

Les équipes ont ajouté 12 mètres cubes de copeaux de bois au site pour s’assurer que le site était aussi sain que possible en termes de sol avant de commencer la plantation. (Shane Hennessey/CBC)

Wilmot a déclaré que la méthode de la mini-forêt ne fonctionnerait pas dans le parc Victoria du centre-ville de Charlottetown, que la tempête post-tropicale Fiona a laissé nécessiter un reboisement, mais qu’elle est plus adaptée aux zones actuellement herbeuses.

Il a dit qu’il espérait ajouter bientôt davantage de micro-forêts.

« Mes aspirations dépassent toujours mon budget, alors j’espère toujours planter ces choses », a déclaré Wilmot.

« Quand nous regardons vers l’Europe, où cela est une pratique courante depuis un certain temps, des milliers de personnes ont été plantées. Espérons donc que dans l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard et de nos zones urbaines et suburbaines, c’est la méthodologie qui peut vraiment démarrer. L’Ontario et le Québec ont beaucoup travaillé récemment. »

Simon Wilmot affirme que l’objectif est d’avoir une forêt comprenant des arbres de plus de quatre mètres de haut d’ici une décennie. (Shane Hennessey/CBC)

Un certain scepticisme

La coordonnatrice du bassin versant du Ellen’s Creek Watershed Group a déclaré qu’elle se méfiait au départ de la nouvelle technique de plantation.

« Cela semblait trop beau pour être vrai, d’une certaine manière. Vous savez, ‘Nous allons regrouper un tas d’arbres dans une zone et nous espérons qu’ils se transformeront plus rapidement en une forêt plus mature' », a déclaré Emma. Doucette.

« C’est ce qui m’a rendu sceptique. Mais en travaillant sur le site, j’ai réalisé que c’était une excellente approche et j’ai aussi beaucoup appris. »

Emma Doucette, coordonnatrice des bassins versants du Ellen’s Creek Watershed Group, était initialement sceptique quant à la méthode de plantation. (Shane Hennessey/CBC)

Doucette a déclaré que les dépenses supplémentaires liées à la préparation du sol pourraient constituer un défi pour des associations comme la sienne.

« Les groupes de bassin versant travaillent parfois avec un budget assez limité. Je pense donc que tout se résume simplement à la planification et à faire ce que nous pouvons en fonction de nos ressources », a-t-elle déclaré.

« Le travail initial a été considérable, mais je pense que si nous voulons venir ici et planter tous ces arbres, nous devons le faire correctement. »

La mini-forêt d’Ellen’s Creek est plus petite mais utilise les mêmes méthodes de plantation que la plus grande. (Soumis par Emma Doucette)

Doucette aimerait également voir davantage de mini-forêts plantées.

« J’aimerais que cette technique soit utilisée dans tous les espaces qui sont peut-être sous-utilisés dans la ville », a-t-elle déclaré.

« Mon conseil serait d’y aller absolument, et si vous êtes sceptique, commencez peut-être petit et voyez où cela vous mène. »