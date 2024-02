Charlotte, une raie pastenague sans compagnon mâle, est enceinte dans son aquarium de montagne

Charlotte, une raie pastenague de couleur rouille de la taille d’un plat de service, a passé une grande partie de sa vie à planer dans les limites d’un aquarium devant un magasin dans les Appalaches de Caroline du Nord.

Elle se trouve à 3 700 kilomètres de son habitat naturel, sous les vagues du sud de la Californie. Et elle n’a pas partagé un réservoir d’eau avec un mâle de son espèce depuis au moins huit ans.

Et pourtant, la nature a trouvé un moyen, a déclaré le propriétaire de l’aquarium : La raie pastenague est enceinte de quatre petits et pourrait mettre bas dans les deux prochaines semaines.

« Voici notre fille qui dit : « Hé, joyeuse Saint-Valentin ! Ayons des chiots ! » a déclaré Brenda Ramer, directrice exécutive de l’Aquarium et du Shark Lab sur Main Street au centre-ville de Hendersonville.

Un expert en raies pastenagues a déclaré qu’il aurait été impossible pour Charlotte de s’accoupler avec l’un des cinq petits requins qui partagent son aquarium, malgré les informations suggérant que c’était le cas après que Ramer ait plaisanté sur une éventuelle connexion interspécifique.

Le petit aquarium est géré par l’équipe éducative à but non lucratif de Ramer, Team ECCO, qui encourage les écoliers locaux et autres à s’intéresser à la science.

Sa plus grande leçon porte désormais sur le processus de parthénogenèse : un type de reproduction asexuée dans lequel la progéniture se développe à partir d’œufs non fécondés, ce qui signifie qu’il n’y a aucune contribution génétique de la part d’un mâle.

Ce phénomène, pour la plupart rare, peut survenir chez certains insectes, poissons, amphibiens, oiseaux et reptiles, mais pas chez les mammifères. Des exemples documentés incluent Condors de Californieles dragons de Komodo et serpents d’eau à ventre jaune.

Kady Lyons, chercheuse à l’Aquarium de Géorgie à Atlanta et non impliquée dans l’aquarium de Caroline du Nord, a déclaré que la grossesse de Charlotte est le seul exemple documenté dont elle ait connaissance pour cette espèce, les raies rondes.

Mais Lyons n’est pas du tout choqué. D’autres types de requins, de raies et de raies – un trio d’animaux souvent regroupés – ont eu ce genre de grossesses sous soins humains.

“Je ne suis pas surprise, car la nature trouve un moyen pour que cela se produise”, a-t-elle déclaré.

Pour être clair, a déclaré Lyons, ces animaux ne se clonent pas. Au lieu de cela, l’œuf d’une femelle fusionne avec une autre cellule, déclenche la division cellulaire et conduit à la création d’un embryon.

La cellule qui fusionne avec l’œuf est appelée corpus polaire. Ils sont produits lorsqu’une femelle crée un œuf mais ne sont généralement pas utilisés.

“Nous ne savons pas pourquoi cela se produit”, a déclaré Lyons. “C’est juste que c’est un phénomène vraiment intéressant qu’ils semblent être capables de faire.”

Ramer a déclaré qu’elle et d’autres membres de l’organisation à but non lucratif ont d’abord pensé que Charlotte avait une tumeur lorsqu’ils ont remarqué une bosse sur son dos qui « explosait comme un biscuit ». Mais une échographie révèle sa grossesse.

« Nous nous disions tous : « Fermez la porte arrière. Il n’y a aucun moyen », a déclaré Ramer. « Nous pensions que nous la suralimentions. Mais nous la suralimentions parce qu’elle a plus de bouches à nourrir.

Charlotte vit actuellement dans un réservoir d’environ 2 200 gallons (8 300 litres), soit presque la taille d’une benne à ordures de chantier. Ramer a déclaré qu’ils espéraient obtenir un réservoir presque deux fois plus grand pour accueillir la progéniture de Charlotte. Ils souhaitent également installer des caméras en direct pour que les gens puissent les voir.

«Cela arrive très rarement», a déclaré Ramer. “Mais cela se produit au milieu des Blue Ridge Mountains, dans la campagne de Caroline du Nord, à des centaines de kilomètres de l’océan.”

Quant à la suggestion selon laquelle Charlotte aurait pu être enceinte d’un requin, Lyons a déclaré que c’était impossible. En plus d’être de tailles différentes, les animaux ne correspondraient pas anatomiquement. Leur ADN non plus.

“Nous devrions remettre les pendules à l’heure en disant qu’il n’y a pas de manigances avec les raies requins ici”, a déclaré Lyons, dont les travaux de maîtrise se sont concentrés sur l’espèce.

Les raies rondes comme Charlotte sont abondantes sur les côtes Pacifique du sud de la Californie et du Mexique, se reposant souvent sur le fond sablonneux de l’océan, près du rivage.

Dans la nature, ils ont généralement la taille d’une petite assiette et leur nom vient de leur forme circulaire. Ils viennent dans toutes les nuances de brun. Ils mangent de petits vers, des crabes et des mollusques, et sont la proie de certains types de requins, de phoques et de bars géants.

Ils sont bien connus des humains en raison de leur piqûre douloureuse, résultant souvent du pied d’un baigneur qui marche dessus. Les sauveteurs de Californie du Sud encouragent les gens à faire ce qu’on appelle les raies pastenagues se déplacent alors qu’elles pataugent dans l’eauen grande partie à cause des raies pastenagues rondes.

Lyons trouve l’espèce fascinante. Par exemple, les embryons dans l’utérus sont baignés dans du lait utérin qui leur fournit les nutriments nécessaires à leur développement.

“Je suis heureux que la raie pastenague ronde reçoive l’attention médiatique qu’elle mérite”, a déclaré Lyons. “Ce n’est pas nécessairement aussi sexy qu’un requin blanc, mais ils font beaucoup de choses vraiment intéressantes.”