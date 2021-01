Les lèvres sèches ne sont jamais belles. Que votre moue soit desséchée après avoir été exposée aux intempéries hivernales ou que vous ayez toujours l’air de souffrir avec les lèvres gercées, il y a de fortes chances que vous cherchiez un moyen de les rendre plus embrassables que squameuses.

Heureusement, Charlotte Tilbury a dévoilé un tout nouveau produit conçu pour donner à vos smackers un aspect somptueux toute l’année.

La dernière création du gourou du maquillage populaire est un baume brillant pour rouge à lèvres de 25 £ contenant de l’acide hyaluronique – l’ingrédient de soin très apprécié pour ses propriétés hydratantes – et du C-Peptide.









Non seulement il offre la brillance élevée d’un brillant, mais il est également disponible dans une magnifique gamme de couleurs universellement flatteuses, y compris la teinte Pillow Talk très appréciée de Charlotte Tilbury.

La formule hydratante aide à réduire l’apparence des ridules et donne à vos lèvres une apparence plus pulpeuse. Couleur, volume et hydratation – que pourrions-nous souhaiter de plus?

Charlotte a déclaré: « Je dis toujours, Happikiss est le bonheur! Happikiss rend mes lèvres heureuses! C’est la combinaison parfaite de la magie du maquillage et de la science des soins de la peau.

« J’ai combiné la poussée de couleur d’un rouge à lèvres, avec le confort revitalisant d’un baume à lèvres et la brillance élevée d’un brillant à lèvres pour créer ma nouvelle formule Hyaluronic Happikiss haute performance. »

Avec 10 nuances au choix, Hyaluronic Happikiss sera disponible à l’achat à partir du 21 janvier 2021 pour 25 £ et sera lancé exclusivement sur CharlotteTilbury.com où il y a actuellement une liste d’attente pour les fans avides de se joindre.

Teintes Happikiss