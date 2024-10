charlotte skene catling sur la relance du silo abandonné d’alvar aalto à oulu en tant que centre de recherche

La Fondation Factum et Skene Catling de la Peña relancent AaltoSiilo

Aux côtés de la Fondation Factum et de la Fondation Aalto, Skene Catling de la Peña entreprend l’ambitieux régénération de Alvar et Aino Aalto première structure industrielle, construite en 1931. Autrefois une usine de sulfite-cellulose et un silo pour stocker les copeaux de bois, la relique brutaliste de le nord de la Finlande sera bientôt revitalisé en tant que centre de recherche favorisant la préservation et la réutilisation architecturales. Les plans d’achèvement en 2026 sont alignés sur les célébrations d’Oulu pour son année de Capitale européenne de la culture, les objectifs plus larges de la communauté pour ce nouveau chapitre se reflétant déjà dans les événements culturels en cours sur le site.

En septembre dernier, designboom a participé au troisième festival AaltoSiilo qui a exploré comment les paysages post-industriels peuvent être réinventés à travers l’art et l’architecture, transformant le monument en scène pour une série de performances audiovisuelles, y compris une grande chorégraphie acrobatique le long de la rivière. béton façade. A cette occasion, nous avons discuté avec Charlotte Skene Catling — l’architecte à la tête du projet — à propos de sa vision de réinventer le silo d’un bâtiment conçu pour les processus à un bâtiment conçu pour les personnes, de son approche « géoarchéologique » de la préservation architecturale et de la manière dont diverses contraintes de conception ont inspiré des solutions créatives.



d’une relique brutaliste abandonnée à un centre de culture et de recherche

L’AaltoSiilo se trouve au bord du cercle polaire arctique à Oulu et est connu localement sous le nom de « le croc de Toppila », suscitant des divergences d’opinions parmi les habitants et les autorités de la ville ; tandis que certains apprécient sa silhouette particulièrement brutale et son héritage architectural, d’autres sont opposés à sa présence imposante. Reconnaissant l’héritage important du silo, qui reflète l’ingénierie innovante et expérimentale des Aaltos, Charlotte Skene Catling a abordé la rénovation en mettant l’accent sur la préservation de l’architecture tout en se concentrant sur les activités et la dynamique sociale qui l’animaient autrefois. Les interventions sont alors centrées sur le démantèlement de la structure abandonnée ‘retour à sa forme la plus pure’ et utiliser des matériaux et des méthodes pour la résurrection du bâtiment qui révèlent poétiquement les détails de son passé.

Au-delà de ses ambitions architecturales, le projet constitue un chapitre central des projets d’Oulu en tant que capitale européenne de la culture en 2026. En réinventant le silo et ses environs, la rénovation vise à créer un impact durable sur l’économie et la communauté locales, transformant le Meri Région de Toppila marquée par une démographie diversifiée et éphémère, devenue un monument culturel. ‘L’objectif est de créer un lieu où les gens veulent être grâce à l’introduction d’espaces de rencontres sociales et de viabilité économique. Le bâtiment, ses expositions et ses événements seront une source de fierté, d’identité et d’emploi. Skene Catling raconte designboom. Lisez notre conversation complète ci-dessous.



La première structure industrielle d’Alvar et Aino Aalto sera transformée en centre de recherche

entretien avec Charlotte Skene Catling

designboom (DB) : Pouvez-vous nous présenter la vision derrière le projet AaltoSiilo ? Qu’est-ce qui vous a inspiré à vous lancer sur ce site en particulier ?

Charlotte Skene Catling (SKC): Nous avons découvert par hasard que le Silo était mis aux enchères et qu’il cadrait très bien avec notre approche « géoarchéologique » de l’architecture : une réflexion sur le lieu, les matériaux et la durabilité sociale.

Le rôle et la place historiques des silos, qui ont eu une énorme influence sur le modernisme, ajoutent une résonance supplémentaire au projet. Les architectes européens considéraient les silos à grains américains comme une vision libératrice de l’avenir qui offrait un antidote aux contraintes bourgeoises stylisées. L’usine de sulfite-cellulose d’Aalto a prospéré à une époque où l’exploitation semblait naturelle et les ressources infinies. Il a fermé ses portes en 1985, laissant derrière lui un paysage ravagé. Cela a conduit à une réflexion… Une partie du contexte historique sombre qui a produit le Silo pourrait-elle être considérée dans le cadre de sa réinvention ?



Skene Catling de la Peña s’associe à la Fondation Factum et à la Fondation Aalto

DB : En lien avec cette idée de réinvention, quels sont vos projets architecturaux pour la restauration de la structure ?

SKC : L’AaltoSiilo est essentiellement ramené à sa forme la plus pure, celle décrite dans les dessins architecturaux originaux. Les plans démontrent les messages : Silo – Ne pas démolir : RÉINVENTER ; Spolie – Si vous devez démolir : RÉUTILISER ; Sociale – Réinvention + Réutilisation : RE-VITALISER.

À côté du silo se trouve l’annexe AaltoSiilo, qui comprend l’AaltoSauna + Amphithéâtre, l’espace social et le centre de recherche. Le programme du Centre de recherche tisse des fonctions et des activités publiques, avec des espaces de formation, des ateliers et des bureaux. Un café et une salle d’exposition modulable accueillent les visiteurs par une colonnade d’entrée. Au cœur du bâtiment se trouve un sauna communautaire, où la chaleur générée est recyclée dans tout le bâtiment, optimisant ainsi sa performance environnementale. Bureaux et résidences enserrent les étages supérieurs de la cour, offrant une façade active.



les interventions sont centrées sur le décapage de la structure abandonnée ‘retour à sa forme la plus pure’ | image © Lauri Klemola

DB : Adapter la structure d’un silo industriel à un silo communautaire a dû présenter plusieurs contraintes de conception. Comment ont-ils inspiré des solutions créatives ?

SKC : L’AaltoSiilo est un bâtiment extrême et apparemment impossible : conçu non pas pour les personnes, mais pour les processus ; un bâtiment en béton non isolé de 28 mètres de haut, sans fenêtres. Comme il s’agit du premier bâtiment industriel d’Alvar et Aino Aalto, il s’agit d’une structure classée, ce qui limite ce qui peut y être réalisé.

Résoudre le problème de la circulation a été l’un des aspects les plus difficiles. Le « Tar Bar » proposé se trouve au point le plus élevé et le plus étroit de la structure. Ici, nous avons transformé le convoyeur à godets d’origine en un ascenseur pour les personnes. L’insertion d’un escalier sculptural à travers la structure en béton existante était tout aussi complexe. Le nouveau parcours à travers le bâtiment suivra le processus industriel d’origine. Le chemin emprunté autrefois par les copeaux de bois constituera la base d’une nouvelle « chorégraphie architecturale », commençant au niveau du sol, là où les arbres étaient traités. Il monte ensuite vers le haut par un convoyeur comme le faisaient autrefois les copeaux de bois, avant de filtrer autour de la structure à travers un « Cabinet de Curiosité » disposé sur des plates-formes le long du parcours de l’escalier, en passant par la trémie en béton et en sortant par l’ouverture qui une fois connecté le silo à l’étape suivante de la production de cellulose.

Les murs sont également constitués de béton non isolé de 10 centimètres d’épaisseur dans une structure située à la limite du cercle polaire arctique, où les températures sont bien en dessous de zéro pendant une grande partie de l’année. Nous travaillons sur ce sujet avec un ingénieur MEP innovant.