Charlotte Sena, 9 ans, retrouvée saine et sauve après avoir disparu d’un parc de New York, selon la police de l’État

NEW YORK — La fillette de 9 ans qui a disparu lors d’un séjour de camping familial dans un parc du nord de l’État de New York a été retrouvée vivante et un suspect est en garde à vue, les responsables ont déclaré lundi.

Charlotte Sena était on pense avoir été enlevé à environ 40 miles au nord d’Albany, dans le parc d’État de Moreau Lake, samedi, selon la police d’État.

Au cours de l’enquête, les forces de l’ordre ont identifié un suspect dans l’enlèvement de Charlotte sur le sentier « Loop A » du parc, a indiqué la police d’État dans un communiqué.

Les autorités ont fouillé plusieurs résidences où le suspect résidait et ont trouvé Charlotte peu après 18h30 lundi, ont-ils ajouté.

La police d’État a déclaré que Charlotte avait été retrouvée « sûre et en bonne santé ».

« Nous sommes ravis d’apprendre que Charlotte Sena a été retrouvée en toute sécurité ce soir après des recherches intenses de plusieurs jours », a déclaré le gouverneur Hochul dans un communiqué lundi. « Nos pensées vont à sa famille alors qu’elle l’accueille chez elle. »

Des sources de la police d’État ont déclaré à l’Albany Times Union que le suspect – qui aurait des antécédents d’abus sexuels criminels – a laissé une éventuelle note de rançon au domicile des parents de Charlotte, qui, selon Hochul dimanche, se trouvait à seulement 15 minutes en voiture de l’endroit où elle a disparu.

Lundi soir, la police aurait perquisitionné une maison à Milton, dans l’État de New York, à environ 21 km du domicile de Charlotte.

Il n’était pas immédiatement clair si Charlotte avait été retrouvée dans cette maison ou dans un autre endroit fréquenté par le suspect.

Elle était partie faire une balade à vélo seule Après avoir fait plusieurs fois la boucle dans le parc avec des amis proches, la jeune fille était considérée comme une cousine, ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse ce week-end.

Quinze minutes plus tard, lors d’une « journée d’automne parfaite », Charlotte n’était pas encore revenue, a déclaré Hochul dimanche lors d’une conférence de presse au parc d’État.

« C’est vraiment à ce moment-là que le cauchemar commence », dit-elle. «Ses parents ont immédiatement su que quelque chose se passait. Ils l’ont appelée par son nom. Les gens ont commencé à chercher. Des gens d’autres terrains de camping nous ont rejoint et trente minutes plus tard, à 6 h 47, la mère de Charlotte, Trisha, a appelé le 911. »

Lors des recherches « chaotiques », le vélo de Charlotte a été retrouvé sur la boucle qu’elle empruntait, mais elle était introuvable.

En moins d’une demi-heure, la police d’État, les gardes forestiers et la police du parc étaient sur place pour se joindre aux recherches. Ils ont déployé des chiens de chasse, des drones, des hélicoptères et des équipes de sauvetage sous-marins à la recherche de l’élève de quatrième année.

Des centaines de membres du personnel de recherche et de sauvetage ont participé aux recherches passionnantes de 48 heures, y compris le bureau des pompiers de Schenectady, dont l’oncle de Charlotte est membre.

(Le journaliste du New York Daily News, Rocco Parascandola, a contribué à cette histoire.)

