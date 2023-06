Charlotte Owen: les alliés se rallient autour de l’assistant de Boris Johnson remis au plus jeune pair de la vie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les alliés de Boris Johnson ont pris la défense d’un conseiller de Downing Street qui est sur le point de devenir le plus jeune pair du Royaume-Uni au milieu des accusations selon lesquelles elle aurait exagéré son temps au n ° 10.

Charlotte Owen est l’une des sept personnes nommées à la Chambre des Lords qui ont été approuvées dans le cadre de la liste des honneurs de démission de M. Johnson qui a déclenché une guerre des mots entre l’ancien Premier ministre et Rishi Sunak.

Mme Owen affirme dans son profil LinkedIn qu’elle a travaillé dans l’unité politique n ° 10 en tant que conseillère spéciale entre février 2021 et octobre 2022, comme l’a rapporté Tortoise.

Elle n’est pas nommée dans le rapport des conseillers spéciaux en 2021, mais son nom apparaît l’année suivante.

Une source au n ° 10 a déclaré à Tortoise: «Ce n’est pas ce qu’elle dit sur son LinkedIn. Elle n’a jamais travaillé dans l’unité politique. Elle a été promue très fortement par Nigel Adams [the former minister who resigned as an MP last week]… mais il y avait des dizaines de personnes plus âgées qu’elle.

L’initié a ajouté: « C’est complètement stupéfiant – sa pairie est l’une des plus étranges et des plus difficiles à expliquer car elle était si extraordinairement jeune. »

Cependant, Sir James Duddridge, qui a travaillé comme secrétaire parlementaire privé pour M. Johnson entre février et juillet 2022, a contesté les affirmations selon lesquelles le temps de Mme Owen au n ° 10 était exagéré.

Dans un tweet, Sir James a déclaré: «En tant que PPS de Boris, je peux confirmer que Charlotte a travaillé au n ° 10 en tant que conseillère depuis février 2021 et a fait un travail remarquable en travaillant pour le patron.

« Elle était dans l’ombre mais c’était une joueuse sérieuse mais elle n’a jamais voulu être sous les feux de la rampe comme tant de gens inférieurs. »

Cela survient alors que Lord Foulkes of Cumnock visait les autres choix de Mme Owen et de M. Johnson de rejoindre la Chambre des lords.

L’ancien ministre du Travail a déclaré que le programme législatif du gouvernement était en « désarroi total » après avoir siégé à 4h16 jeudi dernier et à 2h ce mardi.

Il a ajouté: «Je me demande si les amis de Boris qui vont nous rejoindre ont été informés à quoi s’attendre.

« Comment Ben Houchen va-t-il faire pour descendre subitement de Teesside un mercredi matin ?

« Et Charlotte Owen ? Cela va interférer avec sa vie sociale. Nadine Dorries ne réalise pas ce qu’elle gagne en n’étant pas nominée pour cet endroit. Les membres sont traités honteusement.

Le whip en chef des Lords Baronne Williams de Trafford a offert une réprimande cinglante en réponse à ses remarques sur Mme Owen. Elle a déclaré: « Puis-je dire que je trouve tout à fait condescendant qu’il parle d’une jeune femme et de sa vie sociale en termes aussi condescendants. »

La question du temps passé par Mme Owen à Downing Street est une autre controverse qui éclatera à la suite de la liste des honneurs de M. Johnson après qu’un certain nombre de ses alliés, dont Nadine Dorries, n’ont pas obtenu de pairie.

Pendant ce temps, un rapport multipartite devrait être publié jeudi, concluant que M. Johnson a induit le Parlement en erreur avec ses dénégations sur Partygate, mettant probablement un terme définitif à sa carrière politique.