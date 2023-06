Charlotte Jordan de Coronation Street taquine le triangle amoureux choc

La star de CORRIE, Charlotte Jordan, a taquiné le « triangle amoureux juteux » après que son personnage Daisy Midgeley ait trompé son fiancé Daniel Osbourne avec Ryan Connor.

L’actrice de 28 ans a révélé qu’elle embrassait « tout le chaos » que la vie de Daisy réservait et qu’elle s’amusait à les interpréter.

Rex

TVI

Daisy et Ryan ont partagé un baiser en attendant le verdict de Justin[/caption] TVI

Daisy est actuellement fiancée à Daniel et a menti à propos de son baiser avec Ryan[/caption]

S’adressant à The Mirror à propos de son scénario, Charlotte a déclaré: « C’est très amusant de jouer, j’adore ça. je suis comme [to the bosses]’Jetez-moi tous les problèmes, tout le chaos.’

« C’est un triangle amoureux assez juteux, et je ne sais pas comment ça se termine, donc ce sera amusant de voir comment cela se déroulera. »

Daisy a choqué les fans la semaine dernière en embrassant Ryan (Ryan Prescott) alors qu’ils attendaient le verdict pour la piste du harceleur Justin, même si elle est fiancée à Daniel (Rob Mallard).

Les sentiments de Daisy pour Ryan semblaient refaire surface alors qu’elle tentait de le réconforter et se rappelait les blessures qui avaient changé sa vie après l’avoir protégée de l’attaque à l’acide.

Ryan a alors ordonné à Daisy de rester loin de lui car elle a un fiancé.

Les téléspectateurs savent que Daisy faisait semblant d’être Crystal et Ryan a récemment découvert qu’il avait été pêché au chat.

Dans les scènes à venir, Ryan sera humilié lorsqu’il découvrira que Crystal était en fait Daisy. La révélation les séparera-t-elle davantage ?

L’actrice née à Surrey est actuellement en couple et a révélé qu’elle n’avait jamais été dans un triangle amoureux.

Elle a dit : « Ai-je déjà été dans un vrai triangle amoureux ? Certainement pas! Ma vie ne pose aucun problème, elle n’est pas chaotique, elle n’est pas désordonnée – je m’occupe de mes affaires.

Charlotte a remporté le gong de la meilleure performance dramatique aux British Soap Awards de cette année pour son rôle dans le scénario de l’attaque à l’acide.

Coronation Street a remporté deux autres gongs pour le complot d’attaque à l’acide qui a remporté la scène de l’année et le meilleur épisode unique.

Le feuilleton ITV a travaillé avec des victimes d’attaques à l’acide pour se préparer au scénario déchirant.

Charlotte a dit qu’elle était submergée par l’impact positif et la réaction à l’intrigue.

Elle a admis: «Ce n’était pas une direction dans laquelle je pensais que les scénaristes emmèneraient Daisy. C’était mieux que ce que j’aurais pu espérer, mais aussi dévastateur.

« Et c’est horrible le nombre de personnes qui vivent ça. Nous avons fait de notre mieux pour faire le scénario aussi sincèrement et authentiquement que possible.

« Je suis vraiment fier de tout le monde pour avoir fait un si bon travail. »

Parlant de la façon dont elle s’est débrouillée pour filmer les scènes exténuantes, Charlotte a répondu : « Ce n’est pas du tout un problème. Je parle à mon chien et je bois un verre de vin.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV1 et ITVX.