Charlotte Jordan de Coronation Street prévient que Justin a un plan TRÈS sinistre pour Daisy Midgeley

JUSTIN s’est immédiatement épris de Daisy Midgeley après l’avoir rencontrée par hasard à l’hôpital.

Cependant, la star de Coronation Street, Charlotte Jordan, a taquiné que ses actions devraient lentement devenir plus incontrôlables.

Justin est interprété par Andrew Still

L'horreur de la traque de Daisy devrait avoir des conséquences dévastatrices

La barmaid des Rovers a hâte de se marier avec son partenaire intermittent Daniel Osbourne (Rob Mallard).

Mais au milieu de sa planification minutieuse et à mesure que sa présence en ligne se développe, elle est devenue la cible de Justin, interprété par l’ancien acteur Hollyoaks Andrew Still.

Initialement, Justin a commencé à tendre la main à Daisy sur les réseaux sociaux et ses messages sont devenus de plus en plus insistants au fil du temps.

S’adressant au Sun et à d’autres médias au sujet du nouveau scénario, Charlotte Jordan a déclaré: “Il la harcèle en ligne.”

Malheureusement, Justin montre qu’il ne partira pas de sitôt lorsqu’il retrouve Daisy lors d’un salon du mariage, la laissant “hors de sa portée”.

“C’est à ce moment-là qu’elle pointe, quand il commence à dire qu’ils vont se marier”, a ajouté Charlotte.

«Elle se rend compte que ce type est totalement délirant. Elle commence à avoir extrêmement peur.

Pourtant, aller à la police avec son fiancé ne sauvera pas Daisy car son calvaire se transforme en tourment car les autorités estiment qu’elles ne peuvent pas l’aider à moins qu’elle ne garde une trace des actions de Justin.

Et tout commence à peser sur elle.

“Elle n’a pas peur de dire aux gens d’en faire un, mais ce que vous voyez, c’est que ce type lui a totalement enlevé son pouvoir”, a expliqué Charlotte.

« Elle se sent totalement impuissante.

“Un harceleur en quête d’intimité” convaincu qu’il est en couple avec Daisy, selon les recherches de Charlotte, Justin essaie sans relâche d’attirer son attention sans se rendre compte qu’elle se perd dans le processus.

Daisy s’est fait connaître des téléspectateurs comme un personnage audacieux, camp et affirmé, mais regarder constamment par-dessus son épaule la laissera vide, épuisée et incertaine de son avenir.

« Elle ne sait pas jusqu’où cette illusion va aller ou ce qui va le faire basculer. C’est une situation vraiment effrayante pour elle”, a poursuivi Charlotte.

Comme beaucoup d’autres survivants du harcèlement, Daisy commencera à s’effondrer “et à devenir de plus en plus petite”.

“Justin éradique toutes les choses qui font d’elle Daisy. Personne ne peut vraiment comprendre ce qu’elle traverse.

“Il va petit à petit détruire tout ce qui fait d’elle son elle”, a conclu Charlotte.

Vers qui se tournera-t-elle pour obtenir de l’aide ?

Daniel pourra-t-il l’aider à se reconstruire ?

Charlotte Jordan a taquiné un tournant sombre pour son personnage

Justin a de sinistres intentions pour elle