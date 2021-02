Charlotte Hawkins a été saluée comme « absolument magnifique » après avoir ébloui ses fans dans une longue robe en cuir.

La présentatrice de Good Morning Britain, âgée de 45 ans, se dirigeait vers son travail à la radio avec Classic FM aux Global Radio Studios, lorsqu’elle portait l’incroyable tenue.

Elle a posté une photo d’elle-même au studio alors qu’elle portait des cuissardes en daim et un manteau à imprimé animal noir et blanc pour accompagner sa robe en cuir.

Cela a certainement eu ses fans dans un tourbillon alors qu’ils couraient pour envoyer des messages d’adoration à Charlotte, alors que ses fans disaient au présentateur à quel point elle était « belle ».

Les émoticônes de feu étaient partout dans les commentaires, alors que ses fans ont réagi instantanément au cliché.







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



Un fan a commenté: « Fumer chaud! » avec sept emojis de feu.

Un autre a ajouté: « Vraiment chaud! »

Un troisième a écrit: « Superbe dame »

Alors qu’un autre a commenté: « Absolument magnifique, Charlotte. »

La présentatrice radio a également donné quelques détails sur son talent musical qu’elle essaie de peaufiner.

Charlotte a révélé qu’elle apprenait à jouer des pièces classiques au piano, en introduisant un favori dans son émission.

Écrivant sur Instagram, Charlotte a déclaré: « My Young Classical Star est le brillant pianiste @albertogiurioli avec l’une de mes pièces préférées, Tutto e Bellissimo (Everything is Beautiful).

« J’apprends à le jouer au piano mais heureusement c’est sa version, pas la mienne! »

Charlotte Hawkins a été laissée le visage rouge lors de Good Morning Britain jeudi alors que son co-animateur Alex Beresford et la présentatrice météo Laura Tobin ont flirté avec une tempête.









Alex, 40 ans, et Laura, 39 ans, ont fortement laissé entendre qu’ils avaient partagé une nuit de passion ensemble, Alex plaisant même en disant qu’il avait peut-être engendré la fille de Laura, âgée de trois ans.

Charlotte a fini par couper jusqu’à la pause, en plaisantant qu’elle découvrirait toute l’histoire pendant que les caméras seraient coupées.

Laura est mariée à son mari Dean Brown depuis 2010, tandis qu’Alex a annoncé son divorce de sa femme Natalia Natkaniec en 2019 et partage un fils de dix ans.

L’équipe GMB discutait des recherches récentes d’Onbuy.com qui ont révélé que les hommes chauves avec barbe et petits pieds faisaient les meilleurs amants.

Tenant un rapport, Charlotte a déclaré: « Apparemment, les chauves avec la barbe sont les meilleurs au lit, alors avez-vous quelque chose à déclarer sur cette histoire, Alex? »

Alex chauve et barbu, se tournant sur le côté pour montrer ses atouts, a déclaré: « Je veux dire … je ne voudrais pas dire. »









Remarquant que Laura gloussait, Charlotte demanda: « Tu vas bien là-bas Laura? »

« Désolé … Les rumeurs sont vraies », a-t-elle révélé.

L’air choqué, Alex s’est exclamé: « Rumeurs !? »

Un farceur dans le studio a ensuite commencé à jouer de la musique séduisante dans le studio alors que l’atmosphère se réchauffait.

Charlotte a demandé: « Désolé, il se passe quelque chose dans le coin météo? »

« Il souhaite! » dit Laura. « Il y a eu cette nuit à Glastonbury où nous avons dû partager une tente … »

Alex a alors demandé: « Quel âge a votre fille? » alors que l’équipe haletait sous le choc.

«Eh bien, on m’a dit que nous devions passer à autre chose avec cette bombe», a déclaré Charlotte.

Alex a précisé: « Rien ne s’est passé dans la tente! »

Charlotte a répondu: « D’accord, nous allons faire une pause, nous pouvons découvrir ce qui s’est réellement passé et nous vous le ferons savoir plus tard. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.