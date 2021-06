Charlotte Hawkins, de Good Morning Britain, a le visage rouge dans une erreur télévisée en direct alors qu’elle apparaît dans It’ll Be Alright on the Night

La présentatrice de télévision Charlotte Hawkins a eu le visage rouge après une erreur en direct sur Good Morning Britain.

Le moment sera présenté ce soir dans It’ll Be Alright on the Night – mais Charlotte a rappelé aux fans le moment gênant avant sa projection.

6 Charlotte Hawkins était gênée après s’être fait surprendre en train d’appliquer son rouge à lèvres

En publiant le clip sur Instagram, Charlotte a déclaré: « Euh oh… eh bien, c’est une façon de vous mettre à la télévision du samedi soir 🤦🏼‍♀️😆😆 Regardez celui-ci sur It’ll be Alright on the Night – ce soir à 21 heures. »

Après son retour d’une pause publicitaire, Charlotte a été vue en train d’appliquer sournoisement son rouge à lèvres.

Mais elle a été filmée et forcée de s’excuser auprès des téléspectateurs.

« Je suis tellement désolée », a ri Charlotte.

6 On pouvait voir la présentatrice de télévision mettre son rouge à lèvres

« Je ne savais pas que nous étions à l’antenne.

« De toute façon, je faisais juste mon propre maquillage parce qu’évidemment nous n’avons pas de maquilleurs dans le studio.

« Je faisais juste une recharge rapide pendant que personne ne regardait.

« Il s’avère que toute la nation regardait. »

6 Charlotte présente GMB cette semaine Crédit : ITV

En avril, Charlotte est apparue sur Celebrity Catchphrase et a abandonné son ancienne co-star Piers Morgan.

Interrogé sur lui dans un épisode enregistré avant qu’il ne quitte GMB de manière sensationnelle, le présentateur Stephen Mulhern a demandé à Charlotte, 45 ans : « Comment gérez-vous Piers Morgan ? »

6 Charlotte Hawkins de GMB a été interrogée sur Piers Morgan sur Catchphrase hier soir

6 Piers Morgan a quitté Good Morning Britain le mois dernier après une dispute à l’antenne Crédit : Rex

6 L’animateur de Catchphrase Stephen Mulhern l’a élevé tout en parlant à Charlotte dans l’émission

Elle a répondu: « C’est un défi beaucoup plus difficile, Stephen. Je devrais avoir des bouchons d’oreille ou quelque chose du genre. »

Stephen, 44 ans, lui a dit : « Il parle beaucoup. »

Elle a répondu: « Il parle beaucoup, tu as raison. »

L’ancien animateur de spin-off de BGT, Stephen, a ajouté: « Il était juge sur Britain’s Got Talent, donc je sais de première main – c’est trop, trop. »