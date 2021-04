Charlotte Hawkins, de GOOD Morning Britain, a partagé le moment mémorable où elle a rencontré la reine et le prince Philip dans sa jeunesse.

Dans l’émission d’aujourd’hui, une photo de retour montrait le radiodiffuseur debout devant la famille royale lors d’un service Maundy.

Vêtue de son uniforme scolaire, Charlotte sourit en tenant un bouquet de fleurs.

Elle a déclaré au co-animateur Ben Shephard: «Je l’ai rencontré à l’âge de 10 ans en 1983.»

Ben a plaisanté: « Vous étiez toujours destiné à la gloire. »

Expliquant comment elle est venue à la rencontre du monarque, Charlotte a poursuivi: «J’ai été choisie pour distribuer un bouquet de fleurs à la reine au service de la Sainte Vierge».

Chaque année, le jeudi précédant le dimanche de Pâques, la reine commémore Jésus lavant les pieds de ses apôtres.

Charlotte a poursuivi: «Je fais partie de ces enfants là-dedans de toute façon, c’est moi et mon oreille sort, ce qui m’a évidemment ravi sur toutes les photos officielles.

«Et ce qui est adorable, c’est que vous regardez cette photo là-bas et que le duc d’Édimbourg a posé sa main sur mon épaule pour me parler.

Mais ses paroles aimables et drôles n’étaient pas tout à fait ce à quoi elle s’attendait.

Elle a déclaré: «J’étais complètement émerveillée qu’il me parle.

«Les mots qu’il a prononcés étaient: ‘Vous allez devoir vous déplacer sur le côté parce que vous risquez de bloquer la reine.’»

Hier, il a été rapporté que la reine était soutenue par son fidèle «gang des quatre», qui se rallierait autour d’elle après la mort du prince Philip.

Le groupe comprend la fille de la reine, la princesse Anne, sa commode royale Angela Kelly, son amie d’enfance Lady Pamela Hicks et Sophie, la comtesse de Wessex.

Alors que le prince Edward et Sophie ont rendu hommage à Philip au château de Windsor samedi, Sophie a déclaré que «la reine a été incroyable».

Une source a dit au Mail le dimanche: « Sophie est comme une autre fille de la reine, elles sont si proches.

« Elle est digne de confiance et on lui fait confiance comme peu d’autres. »

La source aurait déclaré que le « gang des quatre » était très proche de la reine.

Ils ont dit: « Ce qu’ils partagent tous, c’est un dévouement total à Sa Majesté, mais aussi la capacité d’être honnête avec elle – ce qui est rare dans les foyers royaux. »

Mme Kelly, 62 ans, a été élevée dans une maison du conseil de Liverpool mais est maintenant très amie avec la reine.

Elle a écrit deux livres avec l’approbation du monarque et vit dans une maison sur le terrain du château de Windsor.

Mme Kelly a déclaré: «J’adore la reine et tout ce qui la concerne. Elle m’a permis de me rapprocher d’elle au fil des ans.

« Nous parlons de vêtements, de maquillage et de bijoux. Nous sommes deux femmes typiques. »

La reine devra s’asseoir seule aux funérailles de Philip

Lady Pamela, 91 ans, était demoiselle d’honneur au mariage de la reine et du prince Philip en 1947, et a ensuite servi en tant que dame en attente.

Sophie, 56 ans, s’est lancée dans la vie royale après avoir épousé le prince Edward.

Une amie aurait déclaré: « Sophie s’est fixée une série de tâches. Elle a appris à conduire correctement et roule désormais avec la reine au moins une fois par semaine.

Elle a pris la voiture pour être proche de Philip. Elle a eu sa propre série de scandales avant son mariage lorsqu’elle a été accusée d’avoir encaissé ses relations royales, mais elle a calmement mis tout cela derrière elle et a été une fille exemplaire. en loi. »

Un ancien assistant a décrit la relation de la reine avec Sophie comme « comme la mère et la fille ».

Il vient comme:

Le prince Harry et William ne se tiendront pas près l’un de l’autre lors des funérailles de Philip samedi

La famille royale ne portera pas d’uniformes militaires pendant le service, mais portera plutôt un manteau du matin avec des médailles

La liste complète des invités de 30 participants a été révélée

La reine s’assiéra seule après son arrivée dans une Bentley avec une dame en attente

Les porteurs de drap aux funérailles du prince Philip seront des membres des Royal Marines

Meghan Markle, enceinte, prendra des « arrangements privés » pour marquer les funérailles

La reine a déclaré qu’elle avait été « touchée » par le soutien du public depuis la mort de son mari, le prince Philip.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré au nom de la reine: << Sa Majesté et la famille royale sont reconnaissantes pour tous les messages de condoléances du monde entier et ont été touchées de voir et d'entendre autant de personnes partager de bons souvenirs du duc pour célébrer sa vie.

« Les hommages reçus des jeunes et des moins jeunes témoignent véritablement de la vie remarquable et des efforts durables de Son Altesse Royale. »

Sa Majesté devra s’asseoir seule aux funérailles du prince Philip après son arrivée dans une Bentley avec sa dame en attente.

Elle sera accompagnée de son compagnon de confiance en route pour le service le samedi, mais elle s’assiéra seule lorsqu’elle arrivera à la chapelle St George à Windsor.

L’hymne national sera également joué à l’arrivée des invités.

Mais le palais n’a pas encore dit qui accompagnera la reine – et il est entendu qu’ils ne feront pas partie des 30 invités à la cérémonie elle-même.

Seule une poignée de la famille la plus proche du duc d’Édimbourg assistera au rassemblement en raison des règles strictes de Covid.

Tous les personnes en deuil devront suivre les directives et rester socialement distantes pendant le service.