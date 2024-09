Charlotte Flair donne des nouvelles malheureuses sur son retour à la WWE

La lutte féminine est actuellement la meilleure qu’elle ait jamais été, avec des superstars de plusieurs promotions prouvant qu’elles sont les meilleures du secteur.

Une grande partie de ce succès est due aux Four Horsewomen, une écurie comprenant Bayley, Becky Lynch, Charlotte Flair et Sasha Banks.

Ces lutteurs sont parmi les plus grands de tous les temps, avec de nombreux titres mondiaux et par équipe entre eux.

Malheureusement, l’écurie a été dispersée aux quatre vents, un membre a rejoint la WWE, un autre a pris une pause et un troisième est sorti pour cause de blessure. Et il semble que la superstar blessée ne reviendra pas de sitôt.

INGLEWOOD, CALIFORNIE – 01 AVRIL : Charlotte Flair lors de WrestleMania Goes Hollywood au SoFi Stadium le 01 avril 2023 à Inglewood, Californie.

Charlotte Flair est absente pour cause de blessure depuis le 8 décembre 2023, après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur, du ligament latéral interne et du ménisque lors d’un match contre Asuka. Bien qu’il ait été annoncé qu’elle serait absente pendant environ neuf mois, il semble que cela pourrait être encore plus long.

Selon une publication sur son compte Instagram, Flair a fait le point sur les blessuresse montrant en train de s’entraîner avec sa jambe blessée.

« Aujourd’hui, c’était mon premier test de biodex (entraînement isocinétique) ! » a déclaré Flair. « J’avais besoin d’avoir un déficit de force de 40 % ou moins par rapport à ma jambe non chirurgicale… »

« J’avais 20 pour cent ou moins de force au niveau des quadriceps et dans certaines mesures, j’étais plus fort au niveau de ma jambe chirurgicale… VOUS ME MANQUEZ et j’ai hâte de lacer à nouveau mes bottes ! »

La Reine de Carreaux a ensuite remercié Tara Halaby (@ladytsportstherapy (sur Instagram), qui a également travaillé avec la superstar de la WWE Nikkita Lyons.

Flair a commencé sa carrière de catcheuse lorsqu’elle était enfant, apparaissant à la WCW avec son père, le 16 fois champion du monde Ric Flair.

En 2012, elle signe un contrat de développement avec la WWE et dispute son premier match télévisé sur NXT le 17 juillet 2013. Elle remporte son premier championnat féminin NXT moins d’un an plus tard.

Flair deviendra l’une des catcheuses les plus décorées de tous les temps. Elle fut la dernière personne à détenir le titre de Championne des Divas de la WWE et est également six fois Championne Féminine de la WWE et sept fois Championne Féminine de SmackDown, désormais connu sous le nom de Championnat du Monde Féminin.

Flair a également détenu le championnat féminin par équipe de la WWE une fois avec Asuka et a remporté le Women’s Royal Rumble en 2020.

Avec Sasha Banks, Flair a été la première femme à être la tête d’affiche d’un pay-per-view de la WWE et la première femme à être la tête d’affiche de WrestleMania avec Becky Lynch et Ronda Rousey.

