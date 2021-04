L’épisode de Raw de lundi était tout au sujet de la construction de WrestleMania Backlash le 16 mai. Ce n’était peut-être pas le plus excitant, mais il a certainement eu de bons moments, y compris une finition intéressante de l’événement principal. Charlotte Flair s’est retrouvée dans un concours individuel avec Asuka lundi, tandis que The Miz affrontait Damian Priest.

Drew McIntyre a lancé RAW avec une promo sur le ring et cherchait des réponses à l’attaque orchestrée du MVP par T-Bar et Mace sur l’Écossais. Alors que McIntyre quittait le ring, il a de nouveau été aveuglé par T-BAR et MACE. Le duo l’a traîné sur le ring et a frappé un double chokeslam.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lundi à Raw:

The Viking Raiders contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin

Les choses ont commencé tôt car Ivar a été brièvement isolé mais il a rapidement marqué Erik. Cedric Alexander était partout sur Erik mais Ivar a réussi à briser la tentative de broche. Il a ensuite éliminé Benjamin avant que les Raiders ne frappent Alexander avec l’expérience Viking pour la victoire.

Gagnant: The Viking Raiders via pinfall

Randy Orton contre Riddle

Le match est né de la frustration d’Orton après que Riddle ait interrompu une interview dans les coulisses. Orton envoya Jedusor s’écraser la tête la première, avant de le laisser tomber avec une toile de fond sur la table de l’annonceur. Orton était sur le point de frapper un RKO lorsque Riddle a contré avec le crucifix pour la victoire.

Gagnant: Riddle via pinfall

Shayna Baszler et Nia Jax contre Lana et Naomi

Shayna Baszler et Nia Jax ont commencé ce match de manière dominante. Baszler était partout Lana quand Mandy Rose et Dana Brooke sont sortis comme une distraction. Jax suivit pour les poursuivre, ce qui laissa Baszler isolé. Lana et Naomi en ont profité, le duo a planté un double facebuster pour la victoire.

Gagnant: Naomi et Lana via pinfall

Kofi Kingston contre Elias

Elias a pris le contrôle dès le début et a frappé Kofi Kingston avec un genou en marche pour un compte rapide à deux. Il a suivi avec une série de grèves pour garder l’ancien champion au sol. Même si Xavier Woods l’a distrait avec les notes de guitare basse, à la fin, Elias a contré un ouragan et a frappé un coude haut de gamme pour la victoire.

Gagnant: Elias via pinfall

Drew McIntyre contre Mace et T-Bar

Drew McIntyre a exigé un match à handicap contre le duo et il a même tenu plus que le sien en gardant la paire isolée. Quelques instants plus tard, la paire a fait équipe avec McIntyre en ignorant tous les appels de l’arbitre qui ont conduit à la disqualification.

Gagnant: Drew McIntyre par disqualification

Drew McIntyre et Braun Strowman contre Mace et T-Bar

Cependant, alors que l’attaque se poursuivait, Braun Strowman est intervenu et cela a conduit à un match de tag impromptu. Strowman a détruit Mace et finalement lui et T-Bar ont abattu le grand homme. McIntyre a été tagué et a arraché le masque de Mace, ce qui l’a disqualifié.

Gagnant: T-Bar et Mace via disqualification

Damian Priest contre le prêtre

Damian Priest a dominé The Miz au début, il était partout l’ancien champion de la WWE jusqu’à ce que Maryse fournisse une distraction. Le Miz a profité de l’occasion, mais Priest a réussi à sortir d’un roll-up Miz pour terminer.

Gagnant: Damian Priest via pinfall

Charlotte Flair contre Asuka

Les deux superstars féminines se sont rencontrées lors de l’événement principal de la soirée, se bloquant l’une l’autre une impasse à plusieurs reprises avant qu’Asuka ne prenne finalement le contrôle. Charlotte riposta avec une lance mais ne put retenir Asuka. Au fur et à mesure que le match avançait, il était difficile de dire qui était censé l’emporter. De plus, Rhea Ripley traquant du bord du ring tout au long du match impliquait de donner à Asuka la chance dont elle avait besoin. L’Impératrice a roulé Flair et a remporté le match.

Vainqueur: Asuka via pinfall

Cependant, après le match, un Flair irrité a attaqué l’arbitre. Elle l’a piétiné avant que deux autres arbitres ne puissent la faire arrêter jusqu’à ce qu’elle le veuille.

