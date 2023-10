Charlotte figure parmi les 20 meilleures métropoles technologiques du Sud – WSOC TV

CHARLOTTE — De plus en plus d’États métropolitains du Sud deviennent connus pour leur technologie, déplaçant l’attention du secteur au-delà des pôles traditionnels comme la Silicon Valley en Californie.

Pour mettre en évidence cette tendance croissante, CommercialCafe a mené une étude qui a classé les 20 meilleures métropoles technologiques du Sud. Charlotte a réussi à se classer au 12e rang.

