Charlotte FC contre Columbus Crew – Rapport de match de football – 5 octobre 2022

Lucas Zelarayan a marqué le coup franc le plus long de l’histoire de la Major League Soccer alors que son équipe du Columbus Crew a fait match nul 2-2 contre le Charlotte FC.

Le résultat signifie que Charlotte a été éliminée des séries éliminatoires de la Conférence Est.

The Crew (10-7-16, 46 points) détient actuellement la septième et dernière place en séries éliminatoires dans l’Est. L’Inter Miami était auparavant assis sous Columbus, mais ils ont battu Orlando 4-1 plus tard mercredi soir et occupent désormais la cinquième place de la conférence. Cincinnati, qui compte également 46 points, occupe la sixième place.

Charlotte (13-17-3, 42 points) avait besoin d’une victoire pour rester en vie et termine sa saison régulière dimanche à Orlando.

Zelarayan a marqué son 10e et le plus spectaculaire but de la saison à la 36e minute pour donner à l’équipage une avance de 1-0, un coup franc de 56,1 verges. Luis Diaz a porté le score à 2-0 à la 54e minute avant que Daniel Rios ne marque son cinquième but lors des deux derniers matches de Charlotte pour réduire l’écart à 2-1 à la 58e minute.

Andre Shinyashiki est ensuite intervenu pour marquer un égaliseur de temps d’arrêt pour sauver un point pour les hôtes.

Le match était l’achèvement du match du 30 juillet qui avait été suspendu à la 16e minute en raison du mauvais temps.

Le gardien de Charlotte Kristijan Kahlina a été victime du chef-d’œuvre de Zelarayan.

Zelarayan a examiné la situation avant son redémarrage et a repéré Kahlina errant à 15 mètres du filet et il a percé un tir vers le filet éloigné.

Depuis qu’il a rejoint la MLS en mars 2020, Zelarayan a marqué 17 buts hors des sentiers battus en saison régulière, soit plus du double de tout autre joueur de la ligue au cours de cette période. Randall Leal de Nashville SC est deuxième avec huit.

Selon MLS Communications, Zelarayan a marqué le plus long but sur coup franc de la ligue depuis que la statistique a commencé à être conservée en 2010.