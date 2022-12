Charlotte FC choisit le Diop n ° 1 de Clemson en MLS SuperDraft

Le défenseur de Clemson, Hamady Diop, a été le premier choix de Charlotte dans le MLS SuperDraft. Images des États-Unis aujourd’hui

Les joueurs des métiers et de la génération Adidas ont dominé les 10 premiers choix du SuperDraft MLS 2023 mercredi à Saint-Louis.

En commençant par le Charlotte FC qui a sélectionné le défenseur de Clemson Hamady Diop comme premier choix au classement général, les joueurs de la génération Adidas ont occupé les cinq premières places et sept sur 10.

Generation Adidas est un programme parrainé par la ligue pour les meilleurs joueurs universitaires qui quittent l’école tôt pour signer avec la MLS. Ces joueurs ne prennent pas de place sur la liste senior de l’équipe ou ne comptent pas dans le plafond salarial.

Diop était une deuxième équipe All-Atlantic Coast après avoir commencé 13 matchs pour les Tigers.

Sept des 10 premiers choix impliquaient des échanges mercredi, à commencer par l’équipe d’expansion du St. Louis City FC qui a distribué le premier choix à Charlotte.

Après un échange avec DC United, Orlando City SC a obtenu le deuxième choix après avoir échangé le défenseur brésilien Ruan et sélectionné l’attaquant de Duke Shakur Mohammed. Il a marqué un record d’équipe de 10 buts et a été membre de la première équipe All-American et demi-finaliste du trophée Hermann en tant que meilleur joueur universitaire.

Le défenseur Moise Bombito du New Hampshire a été sélectionné troisième par les Colorado Rapids.

La Révolution de la Nouvelle-Angleterre a acquis le quatrième choix des tremblements de terre de San Jose pour la 10e sélection et a nommé le milieu de terrain du Maryland Joshua Bolma.

Le Houston Dynamo FC au n ° 5 a échangé ses choix avec les Whitecaps de Vancouver au 13 et l’équipe canadienne a pris le milieu de terrain de l’UNC Greensboro JC Ngando. Ses 14 passes décisives étaient à égalité au deuxième rang du pays.

Le premier joueur non-génération Adidas était l’attaquant de Creighton Duncan McGuire qui se rendait à Orlando au n ° 6. Il a mené la nation avec 23 buts.

Le Real Salt Lake a donné à l’Atlanta United FC 175 000 $ en allocation générale pour amener l’attaquant de Washington Llijah Paul, un joueur de la génération Adidas, à la septième place.

Le Sporting Kansas City a sélectionné l’attaquant international de Floride Stephen Afrifa au huitième rang. Le natif de Toronto a inscrit 10 buts et quatre passes la saison dernière.

St. Louis a échangé le neuvième choix du Seattle Sounders FC contre le milieu de terrain de Creighton Owen O’Malley. Il a marqué huit buts et récolté six passes décisives la saison dernière.

San Jose au n ° 10 a repêché le défenseur de l’Indiana Daniel Munie, le capitaine du finaliste de la NCAA.

Le SuperDraft se compose de trois tours. Plus de 360 ​​joueurs sont éligibles pour être repêchés.

Le champion en titre de la Coupe MLS, LAFC, n’a pas de sélection au premier tour après avoir échangé le 29e choix aux Whitecaps le 15 octobre contre une place internationale.

L’Union de Philadelphie, finaliste de la Coupe MLS, devrait être repêchée 28e.