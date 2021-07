Charlotte Edwards Cup : les Vipers et les Stars maintiennent un début de compétition invaincu | Nouvelles de cricket

Georgia Adams a marqué 37 pour les Southern Vipers en tête de l’ordre

L’excellence tous azimuts des Southern Vipers en tête de table s’est avérée trop importante pour le Lightning puisqu’ils ont remporté par 46 points dans le groupe A de la Charlotte Edwards Cup à Arundel.

Lightning, pourchassant 135, s’y est opposé une fois qu’ils ont perdu leur capitaine et joueuse la plus importante Kathryn Bryce, qui a été prise à la jambe du bowling de Tara Norris pour un 13 belligérants et menaçants sur 18 livraisons, en sixième.

Lightning avait déjà perdu la sœur cadette de Kathryn, gardienne de guichet et frappeuse d’ouverture, Sarah Bryce, qui a été rattrapée au point arrière de Charlotte Taylor pour trois points au troisième tiers.

Une fois que Lightning a pris du retard, ils n’ont pas pu trouver de frappeur pour les ramener dans le concours, bien que Sonia Odedra et, plus tard, Michaela Kirk aient frappé les mêmes coups provocants avec 16 chacun. Le lanceur Vipers le plus titré était Norris, avec quatre guichets pour 14 courses alors que l’équipe a remporté deux victoires sur deux.

La capitaine des Southern Vipers Georgia Adams (37 sur 38 balles) et Charlotte Dean (28 sur 24) ont ouvert la voie avec un total de 134 pour sept lorsque le jeu a commencé avec 36 minutes de retard en raison de conditions humides, le Lightning ayant choisi de s’aligner.

Adams aurait dû être facilement éliminé au premier tour, mais le joueur défensif a lancé du mauvais côté. Lightning a percé avec la troisième balle de la troisième, lorsque Danni Wyatt a envoyé Kathryn Bryce à Michaela Kirk au milieu du guichet, mais Adams a profité de son sursis pour marquer le meilleur score avec des entraînements puissants. Elle a conduit deux fois Sonia Odedra pour quatre en cinquième pour lancer correctement les manches des Vipers.

Les Vipers ont perdu Maia Bouchier, très prometteuse et à la pointe de l’Angleterre, qui a réussi une simple prise de retour après avoir effectué 13 des 20 livraisons. A la mi-course, ils étaient 51 pour deux. Adams pensait clairement qu’une accélération était nécessaire, et elle a frappé Nancy Harman pour trois quatre alors que 16 venait du 11e. Mais elle était lbw à Odedra dans la suite.

Le 100 est arrivé à la 17e avant que de gros coups de Dean, soutenu par Paige Schofield, ne les mènent à leur score difficile, qui s’est avéré plus que suffisant.

Gibbs frappe 33 alors que les Stars gagnent par cinq guichets

Grace Gibbs a veillé à ce que les South East Stars maintiennent leur record de 100% à la Charlotte Edwards Cup alors que ses 33 ans ont remporté une victoire de cinq guichets contre Central Sparks.

Sparks, ayant été mis en place, avait été limité à 117, malgré les 49 d’Eve Jones, grâce aux trois impeccables d’Alice Capsey pour 13 et aux deux frugaux de Bryony Smith pour neuf. Cependant, la course intelligente de Gibbs mélangée à une frappe puissante a permis aux Stars de remporter la victoire avec 22 balles à perdre.

Smith semblait vouloir que le match se termine à la hâte avec trois limites puissamment frappées sur trois des quatre premières balles de la poursuite, mais le capitaine des Stars est parti par la suite en essayant d’effacer Emily Arlott à mi-parcours, avant Alice Davidson-Richards a été bouleversé et Alice Capsey a piégé lbw dans le même Georgia Davis.

Après une période de méfiance, Phoebe Franklin et Gibbs ont brisé le dos de la chasse avec un partenariat de 44 points. La première a balayé Davis dos à dos, avant que sa coéquipière de Kent ne frappe Baker pendant longtemps pendant six.

Franklin est tombé amoureux d’un 26 balles de 18 balles sur une jambe carrée profonde, mais Gibbs n’a pas été découragé alors qu’elle a frappé un autre maximum dans le côté des jambes. Susie Rowe est tombée devant Davis – qui en a réclamé trois pour 21 – mais Gibbs a balayé la frontière pour remporter deux victoires consécutives.

Plus tôt, Jones, qui a marqué un siècle et cinquante dans le trophée Rachael Heyhoe Flint plus tôt cet été, a mené les manches mais des guichets sont tombés autour d’elle à intervalles réguliers – caractérisés par aucun partenariat atteignant 30.