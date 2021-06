Charlotte Edwards Cup : les Southern Vipers battent Central Sparks, les Sunrisers enregistrent leur première victoire | Nouvelles de cricket

Les chiffres de 5 à 19 de Charlie Dean ont donné aux Southern Vipers un début gagnant pour leur campagne de la Coupe Charlotte Edwards alors qu’ils ont mis en déroute Central Sparks par huit guichets

Le polyvalent Charlie Dean a joué avec un parcours de cinq guichets alors que les Southern Vipers ont ouvert leur campagne de la Coupe Charlotte Edwards avec une victoire retentissante de huit guichets contre Central Sparks à Edgbaston.

Dean a récupéré les quatre derniers guichets Sparks en l’espace de 10 balles, terminant avec des chiffres de 5 à 19 pour faire rouler l’équipe locale pour seulement 83 en 17,5 overs. Tableau de bord Central Sparks vs Southern Vipers

Marie Kelly (36 ans) et Emily Arlott (22 ans) avaient donné à Sparks une solide plate-forme à 63-3, mais Georgia Elwiss (3-16) a capturé deux guichets rapides, ouvrant la voie à Dean pour éliminer l’ordre inférieur.

Bien qu’Arlott ait ensuite éliminé la capitaine des Vipers, Georgia Adams, dans le premier tour, Danni Wyatt a claqué 45 balles sur 33 pour mettre le résultat hors de doute.

Après le départ de Wyatt, Maia Bouchier a inscrit 25 invaincus pour guider les Vipers chez eux avec 41 livraisons inutilisées.

Un superbe affichage d’Emma Lamb dirigé tonnerre à leur première victoire sur Diamants du Nord, triomphant de 12 points à Emerald Headingley. Carte de pointage Northern Diamonds vs Thunder

Le polyvalent a fait 58, a pris 4-13 et a empoché une prise importante alors que les visiteurs ont remporté la victoire, limitant les Diamonds à 106-9 en réponse à leur propre 118-6.

Lamb et Natalie Brown (25 ans) ont mis 63 pour le quatrième guichet, tandis que Phoebe Graham et Katie Levick ont ​​toutes deux terminé avec des chiffres de 1-18.

Les ouvreurs de Diamonds Hollie Armitage et Leah Dobson ont mis 31 dans les quatre premiers overs, mais deux guichets rapides pour Lamb ont inversé la tendance et, malgré une manche de 32 de Sterre Kalis, l’équipe locale a échoué.

Levers de soleil enregistré leur premier succès dans n’importe quel format, avec Mady Villiers frappant 36 et Grace Scrivens un 34 invaincu pour les guider vers une victoire confortable de sept guichets sur Tempête de l’Ouest à Taunton. Carte de pointage Western Storm vs Sunrisers

Storm ne s’est jamais complètement remis de la perte des premiers guichets après avoir été mis au bâton et a dû se contenter d’un score inférieur à 129-6, Nat Wraith et Sophie Luff faisant respectivement 36 et 31.

SUNRISERS WIN!!!💥

Une performance exceptionnelle de toute l’équipe ! Scrivens et Carr nous guident vers la victoire alors que nous gagnons par 7 guichets 👊

Centre de match ⬇️ #RiseUp🌅🧡 – Cricket des levers de soleil (@Sunriserscrick) 26 juin 2021

Sonali Patel a été le choix des quilleurs des Sunrisers, revendiquant 2-26, tandis que Katie Wolfe, Kelly Castle et Scrivens ont tous pesé avec un guichet chacun.

Bien que Danielle Gibson ait maintenu les espoirs de Storm en faisant jouer Villiers avec un yorkshire inswinging, Scrivens et Amara Carr – qui ont frappé la frontière gagnante pour terminer 18 non – ont scellé la victoire de leur équipe avec 14 livraisons à revendre.

Étoiles du sud-est la capitaine Bryony Smith a brillé avec la batte et le ballon alors que son équipe a commencé sa campagne avec une confortable victoire à six guichets Foudre au pont Trent. Tableau de bord Lightning vs South East Stars

La joueuse de 23 ans a pris 4-15 avec ses pauses alors que Lightning a été éliminé pour 107 en 19,1 overs avant de lancer la course-poursuite avec 30 sur 14 balles – Les stars rentrent chez elles avec 41 livraisons à revendre.

Lightning a lutté contre les filateurs des Stars, qui ont réclamé sept guichets entre eux, le coéquipier de Smith, Kalea Moore, prenant 2-20 et le fileur de jambe Dani Gregory 1-22.

Beth Harmer (34 ans) et Abbey Freeborn (30 ans) ont été les seules frappeuses du Lightning à faire bonne impression, mais leur total était loin d’être suffisant et les 24 sur 29 de Phoebe Franklin ont terminé le travail pour les visiteurs.