Charlotte Taundry est l’une des célibataires à la recherche d’amour dans la nouvelle série télé-réalité d’ITV The Cabins.

Au cours de sa première semaine dans l’émission, la responsable des opérations, âgée de 29 ans, a mis ses sentiments en jeu pour tenter de courtiser la superbe mannequin tatouée Sarah Hutchinson, 26 ans.

Bien que les téléspectateurs apprennent peut-être tout sur Charlotte et sa vie amoureuse mouvementée, ils ne savent peut-être pas que, loin de l’émission, la bombe blonde a subi une énorme transformation corporelle.







Avant de s’inscrire à la série de télé-réalité, Charlotte s’est lancé un défi de perte de poids et a réussi à perdre quatre pierres très impressionnantes grâce à ses efforts.

S’adressant à Instagram, la star de télé-réalité a choqué sa nouvelle masse d’adeptes en lui révélant des photos avant et après d’elle portant des mini-robes noires rasant les cuisses alors qu’elle dévoilait son nouveau look moulant.

Charlotte a déclaré qu’elle se sentait obligée de s’exprimer après que les fans aient remis en question son changement d’apparence après le tournage de ses scènes de Cabins.







« La plupart d’entre vous semblent être intrigués par le poids que j’ai perdu depuis la série! Je suis en train de changer de style de vie depuis un moment maintenant et j’ai perdu 1 pierre depuis le tournage et 4 pierres en tout! » Charlotte a expliqué.

« Se regarder à la télé en sachant que tu as l’air différent maintenant est un défi, mais tu dois t’aimer!

« Mais merci pour toute cette positivité », a-t-elle déclaré aux fans.







« Vous avez l’air incroyable sur les deux photos Char. Brisez-le, » lui a dit un fan impressionné.

« Absolument des flammes. Continue de tuer ma fille, fière de toi! » convenu un autre.

Entrant dans les détails de sa transformation sur son histoire Instagram, Charlotte a révélé qu’il avait fallu 18 mois et un « changement majeur de mode de vie » pour perdre du poids.







Partageant les secrets de son succès, Charlotte a révélé: «Je suis la personne la plus stricte avec moi-même du lundi au vendredi.

«C’était difficile pour moi de dire ‘Je suis en bonne santé et je m’entraîne’ quand tu es dans une cabine à côté de Sarah … parce que c’est plus évident avec elle et elle m’a fait ressembler à une recrue. Mais j’essaye. aller au gymnase sept jours par semaine (quand cela est légal) », a-t-elle expliqué.

The Cabins a été filmé tout au long de novembre lors du deuxième verrouillage national en Angleterre, l’émission de rencontres étant désormais diffusée tous les soirs sur ITV2 en janvier.







La prémisse du spectacle – qui remplace Winter Love Island cette année – voit des couples vivre ensemble dans des cabines de luxe confortables équipées de bains à remous, de feux de bois et d’un seul lit – encourageant les célibataires à devenir intimes.

Après 24 heures, les couples doivent décider s’ils veulent rester enfermés dans leur demeure ou passer à autre chose.

Jusqu’à présent, les téléspectateurs ont vu Charlotte s’entendre avec le mannequin tatoué Sarah.

Le couple s’est endormi en se tenant la main la toute première nuit et a maintenant partagé son tout premier baiser.







Bien que leur avenir dans la série reste à voir, depuis le dépôt de ses scènes, Charlotte remplit son Instagram de clichés révélateurs alors qu’elle se prélasse dans sa nouvelle confiance retrouvée.

Elle a été inondée de compliments après avoir posé dans un bikini blanc plongeant.

Alors qu’un mois avant son départ pour le spectacle – qui aurait été filmé à Cumbria – Charlotte a montré ses courbes dans un maillot de bain à dos scooper qu’elle a associé à une paire de bottes Doc Martens.