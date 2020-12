À l’approche de la date d’accouchement, Charlotte Dawson en a « marre » d’être enceinte.

L’ancienne star de Celebs Go Dating, 28 ans, qui attend son premier enfant avec son beau Matthew Sarsfield, a été ouverte sur ses difficultés tout au long de son parcours de grossesse.

Cela a été des semaines difficiles pour la star pétillante qui a de plus en plus de mal à gérer son diagnostic de diabète gestationnel.

Malgré le stress, Charlotte trouve toujours le temps de prendre une tasse de thé pour la calmer.

La personnalité de la télévision très appréciée s’est rendue sur Instagram mardi matin pour partager une mise à jour franche sur la grossesse.







(Image: Instagram)



La future maman excitée abandonna ses paillettes et son glamour habituels pour un look plus habillé alors qu’elle se blottissait sur le canapé avec une bonne tasse de thé chaud.

Charlotte a laissé transparaître sa beauté naturelle en se maquillant pour le claquement honnête qui l’a vue porter un sweat à capuche surdimensionné à slogan gris avec son slogan « Chuff Off » brodé sur le devant.

La beauté brune tenait sa tête dans ses mains alors qu’elle se préparait pour un autre jour de grossesse.







(Image: Instagram)



Et elle a profité de son énorme bosse en équilibrant sa tasse de thé sur sa peau nue.

Parallèlement à la photo candide, Charlotte a écrit: « Chuff off les matins!

« Qui est avec moi? Surtout à 33 semaines et 1 jour de preggo. »







(Image: INSTAGRAM)



Charlotte a vécu une période stressante ces derniers temps après son diagnostic de diabète.

La star de la télévision a récemment révélé qu’elle était terrifiée à l’idée que quelque chose arrive à son bébé à cause de la maladie.







(Image: charlottedawsy / Instagram)



S’exprimant sur le Packed Lunch de Steph sur Channel 4, elle a déclaré: « Je me bats mentalement avec tout. C’est épuisant mentalement, je me sens comme ça.

«Je suis tellement inquiet de faire quoi que ce soit au bébé, c’est ce qui m’inquiète tellement, de tout ce qui lui arrive.

Elle a ajouté: « Avoir un bébé dans une pandémie… ce n’est pas facile. »