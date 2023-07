CHARLOTTE Dawson s’est ouverte sur les réalités de la grossesse et a déclaré qu’elle était «fière» de ses vergetures.

La star de la télévision, qui s’apprête à accueillir son deuxième enfant avec son fiancé Matthew Sarsfield, s’est rendue sur Instagram et a partagé une photo non filtrée de son baby bump florissant.

Charlotte Dawson a partagé une mise à jour franche sur la grossesse

Elle attend son deuxième enfant avec son fiancé Matthew Sarsfield

Charlotte, 30 ans, a écrit : « Rompre le glamour de l’alimentation avec un peu de réalité… (enfin, j’ai toujours mon pyjama glamour de @lavishalice) mon bumpalicious semble tellement plus grand cette fois et j’ai développé beaucoup plus de rayures de tigre dont je suis si fier mais je ne peux pas m’empêcher de penser à quel point le corps de la femme est vraiment magique.

« Alors que j’arrive à la fin de ma grossesse, je ne peux pas m’empêcher de ressentir des émotions mitigées. Je suis évidemment épuisée, épuisée, hormonale, mais ma bosse va vraiment me manquer, je ne peux pas croire eu la chance de faire grandir un autre humain après en avoir perdu un l’année dernière.

« Mon petit bébé arc-en-ciel, ça pourrait être n’importe quel jour maintenant !! Je suis tellement excitée tellement nerveuse mais j’ai hâte que notre petit fambo grandisse… Ps pourquoi les nombrils font-ils mingin ».

Les fans se sont précipités pour commenter et ont montré leur soutien à Charlotte, avec une écriture : « Une maman donne naissance non seulement à son enfant mais aussi à elle-même. elle est changée à jamais.

Un deuxième a déclaré: «Merci de partager les réalités de la grossesse. C’est un travail difficile. Tu fais un travail incroyable, chérie ! »

Un troisième a répondu: « J’adore que tu berces tes rayures de maman. 2 petites vies y ont grandi, portez-les toujours avec fierté.

En février, Charlotte a annoncé sa bonne nouvelle après avoir subi une fausse couche déchirante l’année dernière.

La star de télé-réalité a fait une fausse couche en avril dernier, 10 semaines après le début de sa grossesse.

Mais à 17 semaines, elle a rendu public leur joie de bébé.

Charlotte a dit OK ! : « Je voulais crier et dire à tout le monde, appeler ma mère et tous mes amis, mais nous ne pouvions pas vraiment être assez excités à cause de ce qui s’est passé la dernière fois.

« Je n’arrive pas à croire que cela se soit encore produit et que Noah va être un grand frère ! De toute évidence, celui-ci est un bébé arc-en-ciel. Je me sens très bénie et très heureuse d’avoir réussi à tomber enceinte à nouveau.

« Nous avons eu le cœur brisé à propos de la fausse couche de l’année dernière. Cela a été un choc quand j’ai découvert en avril dernier. C’était comme si nous venions de réaliser que nous allions avoir un bébé et que je l’ai perdu à 10 semaines.

Charlotte et Matthew avec leur fils Noah