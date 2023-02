Charlotte Dawson grésille en lingerie rouge pour la Saint-Valentin après une énorme perte de poids

CHARLOTTE Dawson a dévoilé son look glamour de la Saint-Valentin en lingerie rouge sexy après son énorme perte de poids.

La star d’Ex On The Beach, 30 ans, s’est également glissée dans de la lingerie blanche et a posé sur un lit recouvert de pétales rouges.

Charlotte a révisé son corps après un nouveau régime de remise en forme – et a montré les résultats étonnants dans les sous-vêtements rouges et blancs.

Elle a dit aux fans à côté d’une vidéo sur Instagram : « Matthew rentre à la maison dans 30 minutes, je ne peux pas essayer d’être sexy en ressemblant à ça ! Oh les gars, je sais quoi faire. Je dois mettre mon glam Dawsy… »

La star de téléréalité a procédé à l’application de maquillage et de faux bronzage de son nouvel enfant relooké.

Elle a écrit à côté de sa vidéo: “La Saint-Valentin est au coin de la rue mes chéris… Quand Matthew dit qu’il est à la maison dans 30 minutes, j’ai besoin de me pimenter.. style @dawsylicioustanning

« J’ai préparé des lots de ceintures pour la Saint-Valentin, ce qui vous permet d’économiser beaucoup de wonga !

“Le mini kit de relooking qui était de 70,84 £ maintenant 39,99 £

Le kit de relooking de luxe qui était de 95,74 £ maintenant 49,99 £

“Obtenez le sexe avec dawsy .. même si j’ai fini par avoir un rendez-vous avec moi-même.

Les fans ont adoré sa lueur et ont profité des commentaires pour le dire.

L’un d’eux a répondu : « Ha ha ha ha ha ha ha ha tu es trop. Quelle légende ! X”

Un autre a dit: “J’aimerais seulement pouvoir me maquiller comme toi lol tu es magnifique xx”

La star, qui est la mère du tout-petit Noah, publie régulièrement des photos sans maquillage ni maquillage de la maison du Lancashire qu’elle partage avec son fiancé Matt Sarsfield.

Le père de Charlotte, Les, qui était l’un des comédiens les plus appréciés de Grande-Bretagne, a reçu un diagnostic de diabète de type 2 juste avant sa mort d’une crise cardiaque en juin 1993, à l’âge de 62 ans.

Expliquant ses raisons de perdre du poids, elle a déclaré à côté de photos dans un post précédent: “Qu’est-ce que c’est que la chuff?! Je ne peux pas croire que c’était il y a exactement un an aujourd’hui !!

“Je suis tellement fière de vous toutes, charmantes dames, qui avez rejoint mon petit fitness fambo au cours de la dernière année et qui, comme moi, ont changé votre vie.”

“Comme vous le savez tous, j’ai dû déplacer du bois pour des raisons de santé parce que j’étais au bord du diabète de type 2 comme mon père”, a-t-elle déclaré.

“Alors je suis méga fier de vous – et de moi – pour être entré dans un endroit plus sain.”

Instagram