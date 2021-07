Charlotte Dawson forcée de nier qu’elle est à nouveau enceinte après avoir trollé cruellement son estomac 7 mois après l’accouchement

CHARLOTTE Dawson a riposté après que les fans lui aient demandé si elle était à nouveau enceinte en disant: « Certaines personnes sont si grossières! »

La star de télé-réalité a déclaré qu’elle avait reçu des commentaires inappropriés sous une photo sur Instagram.

Charlotte, 28 ans, s’était enflammée en un clin d’œil en portant une robe turquoise qui épousait ses courbes.

Après avoir posté la photo, elle a reçu une rafale de commentaires cruels sur sa forme.

S’adressant aux remarques sur son histoire, Charlotte – qui est la fille de la légende de la bande dessinée Les Dawson – a écrit : « J’ai donc reçu quelques messages dans ce post… WOW ? Honnêtement, les gens sont si grossiers !!

« Juste ma belleh post-partum et c’est belltin donc ennuyé! »

Instagram

Charlotte aime ses courbes et encourage les gens à célébrer leur corps[/caption]

La star avait précédemment critiqué les trolls « dégoûtants » qui se moquaient de son fils Noah alors qu’elle jurait de ne pas le cacher.

La maman pour la première fois a été largement félicitée pour ses idées franches sur Instagram sur la vie de parent.

En plus des adorables photos de bébé, il y a eu des vidéos de nuits blanches et des changements dans le corps de Charlotte.

Alors que Charlotte a été submergée par la réponse positive, il y a eu un certain nombre de commentaires stupides qui l’ont exaspérée.

Instagram

La jeune femme de 28 ans a donné naissance à son fils Noah il y a sept mois[/caption]





Elle a dit le courrier: « Nous sommes obsédés par lui. Je lui ai fait un Instagram, il a déjà 80 000 followers – c’est fou !

«Je ne savais pas si je devais le mettre et j’en avais envie et j’ai pensé ‘Je vais le faire’ et la réponse a été incroyable. Je ne veux pas le cacher.

« Évidemment, il y a des commentaires. Comment diable pouvez-vous arracher un bébé et traîner un bébé ?

« Cela montre simplement quel type de personne vous êtes. Plus rien ne m’étonne avec ces trolls. C’est juste dégoûtant.

charlottedawsy/Instagram

Noah fait des visages similaires à son célèbre grand-père Les[/caption]