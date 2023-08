Charlotte Dawson fond en larmes et dit aux fans qu’elle ne peut pas arrêter de pleurer quelques jours après avoir donné naissance à son deuxième fils

CHARLOTTE Dawson a sangloté en admettant qu’elle « ne peut pas s’arrêter de pleurer » après la naissance de son deuxième fils.

L’ancienne star d’Ex On The Beach, 30 ans, toujours franche, s’est rendue sur sa page Instagram pour exprimer ses émotions après avoir accueilli son enfant le mois dernier.

Charlotte Dawson a fondu en larmes dans une confession franche sur Instagram[/caption] Instagram

Il est venu après la naissance de son deuxième fils Jude[/caption] Instagram/@charlottedawsy

Charlotte était visiblement bouleversée en disant aux fans qu’elle « ne peut pas arrêter de pleurer »[/caption]

Juste un jour plus tard, elle a également révélé le nom adorable du tout-petit – Jude.

Pourtant, malgré le début du dernier chapitre heureux pour Charlotte, son partenaire Matthew et son fils Noah, elle a gardé les choses réelles pour ses fans.

Charlotte est apparue sur ses Instagram Stories sans maquillage et visiblement bouleversée.

Elle a essuyé les larmes de ses yeux en demandant à ses abonnés : « Les gars, est-ce normal de pleurer tout le temps ?

« Je ne peux pas m’arrêter de pleurer, je ne sais pas ce qui m’arrive.

« Vous pouvez probablement entendre Matthew et Noah dans le bain littéralement aussi fort. »

Charlotte, qui est la fille du regretté comédien Les Dawson, a poursuivi: « Je pleure parce que je n’ai pas Noah dans le lit, je pleure parce que je n’ai pas Matthew dans le lit, je pleure parce que j’aime tellement Jude beaucoup.

« Je pleure parce que j’ai l’impression de n’avoir de temps pour personne.

«Je pleure des larmes de joie évidemment, mais c’est juste fou innit.

« Vos hormones sont juste partout – c’est juste fou, je me bats. »

Charlotte a annoncé sa bonne nouvelle de naissance sur Instagram le mois dernier et a été choquée par la rapidité avec laquelle tout s’est passé.

Berçant son paquet de joie, Charlotte a écrit: « Les gars, il est là !!! je n’arrive pas à y croire !!! Je suis arrivé à 1h du matin, je l’ai eu à 2h13. J’ai hâte de vous mettre tous au courant dès que possible, mais Matthew a étouffé pour m’offrir un Maccies et je fais des câlins.

Le père du nouveau-né, Matthew, est malheureusement revenu sans McDonald’s, au grand désarroi de Charlotte, mais il avait l’air épris de son fils alors qu’il le tenait dans ses bras.

C’était une attente anxieuse pour le couple alors qu’ils comptaient les heures pour rencontrer leur petit homme après la rupture des eaux de Charlotte.

Elle a dit aux fans à l’époque : « Oh les gars, ça a été 24 heures sanglantes et bizarres… mes eaux se sont rompues la nuit dernière mais aucune douleur n’a réussi à m’endormir. Je viens juste d’être contrôlé maintenant que les mouvements étaient lents, plus heureux que je puisse entendre son petit cœur battre maintenant.

La naissance survient quelques jours seulement après que Charlotte a réagi aux trolls contactant les services sociaux pour déposer de fausses déclarations sur la parentalité de son fils Noah.

Charlotte a été laissée en larmes et a admis que la situation avait fait des ravages pendant sa grossesse, déclarant qu’elle avait été « difficile et épuisante ».

Malgré les accusations, Charlotte a insisté sur le fait que son fils est le « petit homme le plus heureux du monde » et a « tellement d’amour et de bonheur autour de lui ».

Les anciennes élèves d’Ex On The Beach ont dit « Je ne sais pas ce qui se passe avec moi » alors qu’elle retient ses larmes[/caption] Instagram

Little Jude est arrivé le mois dernier[/caption] Instagram/ @charlottedawsy

Le fils aîné de Charlotte, Noah, a maintenant un petit frère[/caption]