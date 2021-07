Charlotte Dawson fond en larmes en regardant un documentaire «déchirant» sur le défunt père Les avec son bébé

CHARLOTTE Dawson a fondu en larmes en regardant un documentaire « déchirant » sur son défunt père Les.

La star de télé-réalité, 28 ans, est devenue émue en voyant de nouvelles images et des clips du comédien emblématique, décédé en 1993.

3 Charlotte Dawson a fondu en larmes en regardant le documentaire de son défunt père Les Crédit : Instagram

3 Le documentaire d’ITV a mis en lumière les vrais Les loin des projecteurs Crédit : Rex

Charlotte a été rejointe par son bébé Noah et son fiancé, le joueur de rugby à XV Matt Sarsfield, 29 ans, alors qu’ils se connectaient pour le documentaire poignant.

L’émission d’ITV, Les Dawson: Lost Tapes, a mis en lumière les vrais Les loin des projecteurs.

Les archives ont révélé qu’il était un père et un père de famille dévoué, car certains de ses documents personnels ont été diffusés pour la première fois.

Charlotte, qui est apparue dans le documentaire aux côtés de sa mère Tracy, a également partagé des images intimes capturées en 1992 – six mois seulement avant la mort de Les.

Wow, c’était difficile à regarder. Brisé mon coeur. Charlotte Dawson

Dans une vidéo Instagram Story, la star de la télévision a dit à son fils de six mois, Noah : « Je suis sur le point de regarder grand-père Les, n’est-ce pas ? »

Charlotte a ensuite partagé un adorable clip de son petit garçon en train de jouer pendant que le documentaire était diffusé en arrière-plan.

Le favori de la télé a suivi avec une photo de son visage aux larmes aux yeux et a déclaré: « Wow, c’était difficile à regarder . Ca me brise le cœur. 💔 »

Elle a ensuite partagé un flux de clips, y compris des images de la bande dessinée le jour de Noël en 1992.

La star de télé-réalité a été bouleversée en regardant des moments touchants de leur courte vie de famille ensemble.

Il a été révélé que Les avait commandé des vidéos privées à domicile qui n’avaient jamais été diffusées auparavant.

Charlotte a également déclaré qu’il était difficile de regarder la dernière apparition de son père sur scène avant sa mort – admettant que « la chanson rend les choses si difficiles ».

UNE VRAIE ICNE

Les, qui est devenu une grande star dans les années 70 et 80, est surtout connu pour ses performances impassibles et stellaires et est bien connu pour son amour de la littérature anglaise.

Les ont ravi le public sur scène et à la télévision dans les années 70 et 80 -Les ont animé Listen to Les sur BBC Radio 2, ainsi qu’un certain nombre d’émissions de télévision comme Sez Les, The Dawson Watch et The Les Dawson Show.

Sa dernière apparition télévisée était sur Surprise Surprise, animée par Cilla Black.

Les a trois enfants, Julie, Pamela et Stuart avec sa première épouse Margaret Dawson – qui est malheureusement décédée d’un cancer en 1986.

Trois ans plus tard, il a épousé sa seconde épouse Tracy et ils ont accueilli leur fille Charlotte en 1992.

Les est décédé tragiquement des suites d’une grave crise cardiaque alors qu’il se rendait dans un hôpital de Manchester pour un examen médical de routine.