Charlotte Dawson fait le point sur l’état de santé de son fils alors qu’il reste à l’hôpital après une terrifiante course aux A&E

CHARLOTTE Dawson a révélé que son bébé, Jude, avait reçu un diagnostic de bronchite à VRS après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital.

La star de télé-réalité, 31 ans, a partagé des clips du petit avec des tubes dans le nez et a déclaré aux fans qu’il recevrait un traitement pendant « quelques jours ».

charlottedawsy/Instagram

charlottedawsy/Instagram

Le petit sera hospitalisé dans les « prochains jours »[/caption]

Partageant une photo de son fils malade, la maman de deux enfants a déclaré : « Merci beaucoup pour tous vos messages sur mon magnifique petit garçon. Je ne voulais rien mettre avant de savoir ce que c’était.

«Il avait une bronchite à RSV, Dieu merci, nous sommes arrivés à ce moment-là.

« C’est tellement navrant de le voir comme ça.

« Nous sommes ici depuis quelques jours, il va maintenant, espérons-le, en voie de guérison. »

Charlotte et son fiancé Matt Sarsfield ont été au chevet de leur fils nuit et jour.

La favorite de la télévision a posté un clip d’elle l’air « épuisée » alors qu’elle tenait son petit garçon dans ses bras après qu’il ait retiré sa sonde d’alimentation.

Plus tard dans la journée, son fils Noah, âgé de deux ans, est venu à l’hôpital pour rendre visite à son petit frère.

La maman ravie a déclaré : « J’ai enfin pu voir mon plus gros petit garçon aujourd’hui.

« Je sais que je n’ai été loin de lui que 2 jours/nuits mais c’est beaucoup pour nous. il est mon meilleur ami.

«C’était tellement agréable d’être réunis, mais pas dans de bonnes circonstances.

« Noah détestait voir son petit frère comme ça, il a hâte de le ramener à la maison… et mieux mais il nous a fait rire.

« J’ai pu rentrer à la maison pendant une heure et prendre un bain grâce à ma maman/nounou qui s’est occupée de Jude pendant une heure, j’ai hâte de bientôt tous être à la maison en famille… »

Hier soir, Charlotte a partagé une autre mise à jour en révélant que ses symptômes s’amélioraient après une épreuve « effrayante ».

Salut mes chéris, je suis épuisé mais Jude va un peu mieux. C’est fou à quel point ce virus RSV est courant et tant de gens ont été dans le même bateau et on n’en parle pas assez du tout.

«Je n’en savais vraiment rien et je n’en réalisais pas les effets.

« Les médecins disaient simplement que c’était un rhume, mais ils utilisaient l’instinct de notre mère et savaient simplement que nos bébés n’allaient pas bien et arrivaient ici au bon moment.

« C’est tellement effrayant de voir votre bébé vivre cela à un si jeune âge.

« Quand nous sommes arrivés ici jeudi, avec du sang, des radiographies et des tubes partout, c’était comme ‘oh mon dieu’.

« Il commence à reprendre un peu de vitesse et ils réduisent lentement son oxygène pour le sevrer – nous y arrivons.

« Il se nourrit entièrement de moi, pas de sonde, donc tout va mieux. J’essaie d’être plus positif.

Elle a posté une photo de Jude endormi et a ajouté : « Il a été forcé de sortir de son emmaillotage, enfin il dort… il est temps pour maman d’essayer de se reposer, sa température ne cesse d’augmenter, il faut donc le garder bien au frais. Mon beau petit garçon.

Charlotte a accueilli son deuxième fils en juillet.

La fille du regretté comédien Les Dawson a donné naissance à son premier fils Noah en janvier 2021.

charlottedawsy/Instagram