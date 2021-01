Charlotte Dawson a apprécié une danse dans son salon le jour où elle a été donnée comme date d’accouchement pour sa grossesse.

La star de Ex on the Beach, âgée de 28 ans, attend son premier enfant avec son fiancé Matthew Sarsfield et, avec sa date d’accouchement passée, elle espère que son bébé arrivera le jour de l’anniversaire de son défunt père.

Charlotte est la fille du célèbre comédien Les Dawson, et il est né le 2 février, et maintenant elle espère que son petit attendra ce jour aussi.

En attendant, elle a eu son groove dans sa maison de Manchester, alors qu’elle montrait son baby bump en plein essor avec des mouvements de danse soyeux.







Elle a partagé le moment avec ses fans en téléchargeant le clip sur Instagram, sous-titrant la vidéo: « Comment je me sens après le poulet de Nando très chaud … » (sic).

Charlotte a ajouté des émojis rieurs qui pleuraient.

Il y a seulement une semaine, Charlotte célébrait qu’il ne restait plus que sept jours avant son échéance.

À l’époque, elle a montré qu’elle pouvait utiliser sa bosse comme porte-gobelet.

Plus tard dans la journée, Charlotte s’est tout habillée même s’il n’y avait nulle part où aller en raison du verrouillage.

Elle pensait que ce serait la dernière fois de se faire glamour avant l’arrivée de son petit garçon.







Vêtue d’un survêtement en velours noir, Charlotte posée près du berceau de son bébé, sous-titrant la photo: « Ma chérie … UNE SEMAINE AUJOURD’HUI est ma date d’accouchement !! omgggg ça devient si réel …

« Notre boyo est presque là, donc c’est peut-être mon dernier message qui a l’air trop glamour pour se foutre d’un chuffin pendant un moment. »

Les dernières semaines ont été difficiles pour Charlotte et elle a parlé honnêtement de sa grossesse et de la façon dont elle se débrouillait alors que sa date d’accouchement approchait.

Elle a reçu un diagnostic de diabète gestationnel et se sentait «émue» car elle manquait de nourriture réconfortante.

Charlotte a déclaré: « Mon petit garçon dans mon ventre me garde sain d’esprit. Il me permet de continuer, parce que je sais que je dois rester équilibré et heureux pour lui. »

