Charlotte Dawson, enceinte, affiche une bosse de bébé florissante en maillot de bain à pois dans les clichés d’une journée au spa

CHARLOTTE Dawson a partagé un hommage jaillissant à sa mère en révélant sa bosse de bébé grandissante en maillot de bain.

La star de télé-réalité enceinte, qui est la fille du légendaire artiste décédé Les Dawson, a emmené sa mère Tracy dans un spa pour son anniversaire.

Ils portaient des maillots de bain assortis et rembourrés autour d’une somptueuse piscine en tongs, comme Charlotte l’a dit: «Joyeux anniversaire à ma belle maman à l’intérieur et à l’extérieur, la meilleure amie, mon rock.

« Merci pour tout ce que vous faites pour nous tous, nous serions perdus sans vous. Papa serait tellement fier de toi @tracydawsonx comment vas-tu à 72 ans ??!! Tu es mieux que moi ffs..

« Nous avons passé la meilleure journée de fête au spa @stanleyhousehotel hier. Maintenant, tu fais la fête avec Noé en regardant le roi se faire couronner le jour de ton anniversaire.

Le mari de Tracy, Les, est décédé tragiquement le 10 juin 1993.

Il fréquentait un hôpital de Manchester pour un examen médical de routine avec Tracy à l’époque.

Alors qu’il attendait les résultats, il est malheureusement décédé après avoir subi une crise cardiaque majeure.

Ils ont eu un enfant ensemble, Charlotte, née le 3 octobre 1992.

Les a eu trois enfants avec sa première épouse Margaret, ses filles Julie et Pamela et son fils Stuart.

Il était avec Margaret de 1960 jusqu’au jour où elle est décédée le 15 avril 1986 d’un cancer.

Dans les années 1970 et 1980, Les a animé Listen to Les sur BBC Radio 2, ainsi qu’un certain nombre d’émissions de télévision comme Sez Les, The Dawson Watch et The Les Dawson Show.

La dernière apparition télévisée de Les était sur Surprise Surprise, animée par Cilla Black.

Getty – Contributeur