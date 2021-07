Charlotte Dawson danse dans ses sous-vêtements alors qu’elle enfile un faux bronzage dans une vidéo hilarante

CHARLOTTE Dawson a laissé les fans hystériques alors qu’elle dansait dans ses sous-vêtements et appliquait un faux bronzage.

La star de télé-réalité, 28 ans, portait de la lingerie noire et posait dans « quelques angles de ceinture » pour tenter d’obtenir cette lueur bronzée.

7 Charlotte Dawson a laissé les fans hystériques avec elle alors qu’elle faisait semblant de bronzer dans ses sous-vêtements Crédits : charlottedawsy/Instagram

Portant un gant de bronzage, Charlotte a plaisanté en disant qu’elle était « à double articulation » alors qu’elle frottait un faux bronzage sur sa peau.

La préférée de la télé, qui a filmé le clip hilarant de son walk-in le plus proche, a écrit : » Quelques angles de ceinture en me faisant bronzer.

« Un tel oiseau bizarre à double articulation. »

Charlotte, qui a déjà été félicitée par ses fans pour avoir partagé des messages honnêtes, a reçu une série de commentaires applaudissant la star pour avoir partagé des messages « relatifs ».

7 La star de télé-réalité a plaisanté en disant qu’elle était « à double articulation » Crédits : charlottedawsy/Instagram

7 Le chouchou de la télé a posé en sous-vêtements noirs pour le clip rigolo Crédits : charlottedawsy/Instagram

Un abonné a partagé: « Votre Instagram fait juste ma journée! Qui ne peut pas ne pas s’identifier à ça 😂😂. »

Un autre a écrit: « Je suis tellement content d’avoir commencé à te suivre. Tu es si naturel et réel et tu me fais sourire. Je suis une Nanna et ton bébé est magnifique. . »

Un troisième a ajouté : » J’adore ça !!! Si nous voyions plus de ces gens, n’essaierions pas d’être quelque chose qui n’est pas réel. Tu es hilarant et magnifique et si authentique x merci d’avoir rappelé aux filles moyennes comme moi que nous sommes toutes belles ! . »

Cela survient après que Charlotte a été forcée de riposter après que les fans lui ont demandé si elle était à nouveau enceinte en disant: « Certaines personnes sont si grossières! »

7 Crédits : charlottedawsy/Instagram

La star de télé-réalité a déclaré qu’elle avait reçu des commentaires inappropriés sous une photo sur Instagram.

Charlotte s’était habillée en un clin d’œil en portant une robe turquoise qui collait à ses courbes.

Après avoir posté la photo, elle a reçu une rafale de commentaires cruels sur sa forme.

Répondant aux remarques sur son histoire, Charlotte – qui est la fille de la légende de la bande dessinée Les Dawson – a écrit: « J’ai donc eu quelques messages, j’attends dans ce post … WOW? Honnêtement, les gens sont si grossiers !!

7 Charlotte a été forcée de riposter aux trolls qui pensaient qu’elle était à nouveau enceinte Crédit : Instagram

« Juste ma belleh post-partum et c’est belltin alors ennuyez-vous! »

La star avait précédemment critiqué les trolls « dégoûtants » qui se moquaient de son fils Noah alors qu’elle jurait de ne pas le cacher.

La maman pour la première fois a été largement félicitée pour ses idées franches sur Instagram sur la vie de parent.

En plus des adorables photos de bébé, il y a eu des vidéos de nuits blanches et des changements dans le corps de Charlotte.

7 Charlotte a été félicitée pour avoir partagé des messages « reliables » Crédit : Instagram

Alors que Charlotte a été submergée par la réponse positive, il y a eu un certain nombre de commentaires stupides qui l’ont laissée exaspérée.

Elle a dit le courrier: « Nous sommes obsédés par lui. Je lui ai fait un Instagram, il a déjà 80 000 followers, c’est fou !

« Je ne savais pas si je devais le mettre et j’en avais envie et j’ai pensé ‘Je vais le faire’ et la réponse a été incroyable. Je ne veux pas le cacher.

7 La star de la télévision a également fustigé les trolls qui « sautent son bébé » Crédit : @charlottedawsy/Instagram

« De toute évidence, il y a des commentaires. Comment diable pouvez-vous arracher un bébé et le traîner ?

« Cela montre juste quel type de personne vous êtes. Plus rien ne me surprend avec ces trolls. C’est juste dégoûtant. »