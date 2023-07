Charlotte Dawson annonce le nom adorable de son bébé alors qu’elle révèle qu’il est arrivé en seulement une heure sans soulagement de la douleur

CHARLOTTE Dawson a révélé qu’elle avait nommé son fils nouveau-né Jude.

La star de télé-réalité, 30 ans, a accouché aux petites heures du matin – et a eu un travail très rapide.

Partageant quelques images supplémentaires de son deuxième enfant, Charlotte, qui est fiancée à Matt Sarsfield, a déclaré aux fans qu’elle n’avait pas réussi à soulager la douleur car tout s’était passé si vite.

Le favori de la télé a révélé: «Il est ici… Jude Dawson Sarsfield est venu au monde le 30 juillet à 02h13 pesant 8 lb 8 oz, il a fait son entrée rapide en une heure après que nous ayons hôpital..

« J’étais catégorique pour une section mais sa tête est sortie sur le théâtre table sans soulagement de la douleur chuffin les gars !!! tout le monde m’a prévenu en disant que votre deuxième bébé s’envole… hahahaha j’aurais aimé écouter.

« Eh bien, mon plan d’accouchement est allé complètement dans l’autre sens. J’ai poussé près d’un 9 livres mais notre petit bébé judey est un rêve devenu réalité, heureux et en bonne santé et nous sommes tellement amoureux. »

Charlotte a poursuivi: « J’ai hâte que Noah le rencontre et soit le meilleur grand frère.. un grand merci aux sages-femmes, infirmières et médecins de Blackpool pour avoir été incroyables et m’avoir écouté hurler l’hôpital.

« Je vous aime tous, merci pour tous vos messages, actuellement dans notre petite bulle baba, fou de penser que j’avais des contractions cette fois-ci la nuit dernière… mais j’ai pensé que c’était une autre fausse alerte, deffo n’était pas HES CHUFFIN ERE notre boyo @matt_sarsfield notre famille est maintenant complète.. les 4 mousquetaires.

Ses copains célèbres se sont précipités pour la féliciter, Holly Hagan écrivant: « Tellement fière de toi !!! Il ressemble à Noé quand il est né.

Kate Lawler a posté: « Awwwww! Il ressemble tellement à Noah en tant que nouveau-né ! Félicitations à vous deux et envoi de vibrations de guérison rapides à votre tuppence x «

Alors que son partenaire Matt a fait remarquer: « Tellement béni et chanceux de vous avoir tous! Fier papa et partenaire (fiancé) J’ai hâte de nous avoir tous à la maison x.”

La fille du regretté comédien Les Dawson a donné naissance à son premier fils Noah en janvier 2021.

Matt a posé la question à Charlotte en 2020 suivant à la statue de son défunt père.