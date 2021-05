CHARLOTTE Dawson a écrit un message émotionnel en souvenir de son défunt père alors qu’elle recréait une photo d’elle avec lui avec son propre bébé.

Le comédien Les Dawson est décédé en 1993, alors que Charlotte n’en avait qu’un, mais la jeune fille du Nord était impatiente de faire en sorte que son héritage se perpétue.

Charlotte recrée une photo d'elle et de son père Les avec son propre petit garçon, Noah

Maintenant mère elle-même, l’ancienne star de Celebs Go Dating a partagé une jolie photo de son bébé berçant Noah, dans la même robe de chambre que son père avait l’habitude de tenir quand elle était enfant.

Elle a écrit: «Je voulais donc reconstituer cette photo depuis si longtemps de baba moi et mon papa avec moi et mon Noah dans la robe de chambre de mon père que je porte encore.

«J’aurais aimé qu’il soit ici si mal. Il serait le meilleur grand-père pour lui, ça me brise tellement le cœur », a-t-elle ajouté.

«Mais j’ai hâte que Noah apprenne tout sur son grand-père Les… Je sais que tu es là, mais parfois ça ne suffit pas. Je te veux ici. »

Charlotte (photographiée comme un bébé) veut s'assurer que l'héritage de son père Les perdure

Les fans ont rapidement soutenu Charlotte alors qu’elle se souvenait de son père, lui disant à quel point il serait fier de la voir devenir la mère qu’elle est.

L’un d’eux a écrit: «Il vous méprise! Je ne suis en aucun cas spirituel, mais la façon dont Noah sourit, la façon dont vous souriez, vous pouvez juste le dire, il est là, il est avec vous!

«Il est juste à vos côtés, à chaque étape du chemin», a déclaré un autre.

Charlotte et Matt ont accueilli Noah en janvier





«Cela m’a mis la larme aux yeux!» dit un autre. «Honnêtement, je t’aime tellement réel et drôle!

« J’ai un fils de 4 semaines et regarder comment tu vas avec la magnifique Noah me fait me sentir plus normal d’être maman pour la première fois. »





Charlotte a donné naissance à Noah en janvier de cette année – son premier enfant avec son fiancé Matthew Sarsfield.

Depuis lors, elle a été félicitée pour sa discussion ouverte (et toujours hilarante) sur le fait d’être une nouvelle maman, y compris son ventre de bébé, jonglant entre l’allaitement et le maquillage, et les hauts et les bas de la parentalité.