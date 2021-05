Charlotte Crosby semble méconnaissable dans les retours en arrière alors que les copains de la star célèbrent son 31e anniversaire

CHARLOTTE Crosby avait l’air méconnaissable en retour alors que les copains de la star fêtaient son 31e anniversaire.

Les copains de l’étourdisseur de Geordie Shore sont venus en force pour célébrer le grand jour de lundi, avec des photos couvrant leur décennie d’amitié.

instagram

Charlotte Crosby a eu 31 ans lundi[/caption]

Holly a partagé une photo d’elle-même avec de gros cheveux roux et de Charlotte à leurs débuts avec Geordie Shore.

Elle a légendé la photo: «Joyeux anniversaire à ma sœur et meilleure amie @charlottegshore, j’ai vraiment l’impression que vous venez d’avoir 21 ans ici et je me suis dit qu’elle est une vraie adulte maintenant.»

Puis partageant deux tasses d’un anniversaire précédent – une avec Holly évanouie sur le sol en béton et une autre en tant que Charlotte déguisée – elle a écrit: « J’espère que vous vous amuserez autant que lorsque vous vous êtes habillé en Gene Simmons »

Le suivant montre Holly aux cheveux violets et Charlotte aux longs cheveux bruns, à nouveau méconnaissables: « Ou quand nous avons fait la promenade dans le ciel à Sydney »

Instagram

Charlotte a l’air méconnaissable dans les retours en arrière avec Holly Hagan[/caption]

Instagram

Elle a partagé une photo d’eux à Sydney[/caption]

Instagram

La paire a tous deux considérablement changé depuis les premiers jours de Geordie Shore[/caption]

Elle a ensuite écrit: «J’ai hâte d’être sur un bateau avec toi dans un endroit chaud.

«Et devenir viral avec nos voix fabuleuses. Comment nous ne sommes pas encore signés, je ne sais pas.

«Je sais que vous serez toujours un grand enfant dans l’âme, que vous ayez 21, 31 ou 81 ans. @Charlottegshore et j’espère que nous pourrons continuer à célébrer les anniversaires jusqu’à ce que vous ayez 101 ans.»

Elle a conclu: «Je suis si heureuse d’avoir plus d’une décennie de souvenirs avec vous sur lesquels regarder en arrière et rire

Instagram

La paire était sur le Geordie Shore original ensemble[/caption]

Instagram

Holly arborant des cheveux violets dans un autre retour en arrière[/caption]

Instagram

Ils ont célébré l’anniversaire de Charlotte sur Instagram[/caption]

«Passez la meilleure journée de votre vie et j’ai hâte de célébrer avec vous bientôt. Je t’aime pour toujours »

La star de Geordie Shore, Sophie Kasaei, a également partagé des photos de retour avec Charlotte.

La première était celle de la fille d’anniversaire qui semblait vomir dans un bol, avec la légende: « Eh bien, puisque vous ne publiez qu’une seule histoire par personne pour votre anniversaire, je ne vais même pas être gentille avec vous @charlottegshore »

La suivante est Charlotte qui trébuche sur des photos de paparazzi, mais dans l’autre, elle a l’air très différente car les deux stars arborent des cheveux blonds de plage.

Instagram

Sophie Kasaei a également partagé des souvenirs de Charlotte le jour de son anniversaire[/caption]

Instagram

La paire aux cheveux blonds de plage[/caption]

Instagram

Charlotte couverte de soleil après avoir été brûlée par le soleil au Cap-Vert[/caption]

Instagram

Sophie a commencé son hommage d’anniversaire avec Charlotte vomissant[/caption]





Elle a ensuite rendu hommage à la star en écrivant: «Ma meilleure amie – collègue de travail – agonie tante – soeur – inspiration – side chick tout en un.

«Salut 5 à beaucoup d’autres souvenirs et années ensemble. Jusqu’à la mort Crosby jusqu’à la mort

«Passez un bon anniversaire et, espérons-le, republiez toutes ces histoires car il me faut un certain temps pour trouver @charlottecrosby…»

Charlotte, Holly et Sophie étaient toutes des membres de la distribution originale sur Geordie Shore de MTV, qui a commencé à être diffusé en 2011.